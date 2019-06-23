Холли Берри чуть не выселили из собственного дома

У 52-летней Холли Берри
попытался отобрать дом мошенник. Однажды актриса вернулась в свой особняк в Лос-Анджелесе и обнаружила, что ее ключ не подходит к замку. Более того, внутри как у себя дома расхаживает незнакомый человек
Холли тут же вызвала полицию, сотрудники которой помогли установить личность квартиранта актрисы. Им оказался 59-летний Рональд Юджин Гриффин. Он утверждал, что это его особняк, и он имеет законное право в нем находиться. Мошенник подготовился и даже предоставил поддельные документы на имущество.
По данным следствия, Гриффин начал присматриваться к особняку Холли Берри еще полгода назад. В январе его спугнул садовник, который заметил, как тот возится с замками. Позже, весной, мошенник явился уже со слесарем и пытался проникнуть в дом, утверждая, что он его новый владелец. Но и тогда его операция сорвалась – в особняк актрисы его не пустили её помощники. Тогда Гриффин обвинил их в неправомерных действиях и даже пригрозил позвонить в полицию. За несколько визитов он успел сменить несколько замков, а потом и вовсе заселился в дом. Кстати, что это особняк принадлежит именно Холли Берри он не знал.