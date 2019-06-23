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Холли Берри чуть не выселили из собственного дома

23 июня
2019 год

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23 июня 2019
У 52-летней Холли Берри попытался отобрать дом мошенник. Однажды актриса вернулась в свой особняк в Лос-Анджелесе и обнаружила, что ее ключ не подходит к замку. Более того, внутри как у себя дома расхаживает незнакомый человек

Холли Берри чуть не выселили из собственного дома

Холли тут же вызвала полицию, сотрудники которой помогли установить личность квартиранта актрисы. Им оказался 59-летний Рональд Юджин Гриффин. Он утверждал, что это его особняк, и он имеет законное право в нем находиться. Мошенник подготовился и даже предоставил поддельные документы на имущество.

По данным следствия, Гриффин начал присматриваться к особняку Холли Берри еще полгода назад. В январе его спугнул садовник, который заметил, как тот возится с замками. Позже, весной, мошенник явился уже со слесарем и пытался проникнуть в дом, утверждая, что он его новый владелец. Но и тогда его операция сорвалась – в особняк актрисы его не пустили её помощники. Тогда Гриффин обвинил их в неправомерных действиях и даже пригрозил позвонить в полицию. За несколько визитов он успел сменить несколько замков, а потом и вовсе заселился в дом. Кстати, что это особняк принадлежит именно Холли Берри он не знал.
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Холли Берри чуть не выселили из собственного дома фотографии
Холли Берри чуть не выселили из собственного дома фотографии
Холли Берри чуть не выселили из собственного дома фотографии
Холли Берри чуть не выселили из собственного дома фотографии
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