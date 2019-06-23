Анджелина Джоли завела собственную колонку в журнале Time

У Анджелины Джоли
появилась собственная колонка в американском журнале Time, где актриса будет писать о военных конфликтах и правах человека. Более того, главный редактор журнала Эдвард Фелсенталь предложил актрисе стать постоянным приглашенным редактором.
Первый материал Джоли вышел в 19 июня, накануне Всемирного дня беженцев. Он посвящен различию между понятиями «мигрант» и «беженец». Анджелине близка эта тема, ведь она уже несколько лет является послом доброй воли ООН и регулярно посещает лагеря беженцев в Бангладеш, Турции, Перу, Мальте, Ливане, Иордании, Сирии и других странах.
«Иллюзия заключается в том, что любое государство может скрыться за своими границами и надеяться, что проблема исчезнет. Нам нужны лидерство и эффективная дипломатия. Нам нужно прийти к долгосрочному миру, основанному на справедливости и прозрачности относительно прав человека, и добиться, чтобы беженцы могли вернуться домой»
, - написала актриса в своей заметке.
«Это не мягкий подход, а более сложный план действий. Но только он сможет что-то изменить. Дистанция между нами и беженцами гораздо меньше, чем мы думаем»
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