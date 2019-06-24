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«Денег не было даже на коляску ребёнку»: Агата Муцениеце вспомнила трудные времена

24 июня
2019 год

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24 июня 2019
Агата Муцениеце и Павел Прилучный вместе уже около восьми лет. Сейчас они довольно востребованы в профессии – актеры активно снимаются в кино. Однако были в жизни Агаты и Павла и трудные периоды. Супруги пережили не только кризис в отношениях, но и финансовые трудности. Муцениеце рассказала, что, когда в их семье родился первенец Тимофей, они не могли позволить себе даже купить коляску.

«Денег не было даже на коляску ребёнку»: Агата Муцениеце вспомнила трудные времена

«Мы только переехали в квартиру - Паша делал там ремонт, я только родила, а роды соответственно были платные. Я, понятное дело, не снималась, а у Паши только через неделю начинался новый проект. Короче, денег не было даже на коляску ребенку, но кто-то нам презентовал подарочную карту в магазин на 14 тысяч рублей, и мы купили коляску за 13,5 тысяч», - поделилась воспоминаниями Муцениеце.

В трудную минуту супруги поддерживали друг друга и старались относиться ко всему с юмором. Возможно, поэтому Агата вспоминает этот период с улыбкой.

«До сих пор ностальгия: новый дом, маленький Тимоша, Паша бегает и сам подкрашивает какие-то углы. Это было так романтично! После этого муж, наверное, думал: «Нет, не денег ради она вышла за меня замуж!» Мы ко всему с юмором стараемся относиться».

По словам Павла, даже сейчас, когда они с женой активно занимаются своей карьерой, они не могут похвастаться высоким заработком. Кроме того, актер выплачивает ипотеку, которая ограничивает его во многом.

«Не сказать, что мы много зарабатываем, высокие гонорары не заламываем. С щелчка купить дом мы не можем, нет. Ипотека давит, конечно, и так будет еще 15 лет. Я люблю классные, дорогие машины – это моя слабость. Но пока себе позволить не могу, у меня же ипотека», - рассказал Прилучный.

Однако Агата умеет грамотно распределять доходы, поэтому на жизнь артистам вполне хватает.

«Денег должно быть столько, чтобы о них не думать. Примерно такая у нас ситуация. Но и я не транжира. Это работая моделью в Милане в 16 лет, я могла спустить всю зарплату на сапоги. Но потом ты этим «наедаешься» и понимаешь, что точно не в этом счастье. Лучше мы деньги потратим на путешествие с детьми», - сказала Муцениеце.

«Денег не было даже на коляску ребёнку»: Агата Муцениеце вспомнила трудные времена
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«Денег не было даже на коляску ребёнку»: Агата Муцениеце вспомнила трудные времена фотографии
«Денег не было даже на коляску ребёнку»: Агата Муцениеце вспомнила трудные времена фотографии
«Денег не было даже на коляску ребёнку»: Агата Муцениеце вспомнила трудные времена фотографии
«Денег не было даже на коляску ребёнку»: Агата Муцениеце вспомнила трудные времена фотографии
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