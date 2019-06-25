Нино Нинидзе раскрыла причину развода с Кириллом Плетневым

В мае стало известно, что Кирилл Плетнев
и Нино Нинидзе решили развестись
спустя год после свадьбы. Супруги обратились к общественности и попросили не докучать вопросами о причинах расставания. Однако Нино Нинидзе в недавнем интервью все-таки затронула эту тему и заявила, что именно она была инициатором разрыва.
Актриса едва сдерживала слезы, когда говорила о разрушенном браке.
«Я поняла, что мои иллюзии и ожидания - это всё только моё. Надуманное. На самом деле всё чуточку по-другому»
, - поделилась актриса.
Для Кирилла Плетнева развод тоже является болезненной темой. В одном из интервью режиссёр признался, что после расставания столкнулся с кризисом
.
«Старое отмирает не сразу. Не в тот момент, когда вы расстаетесь, или уходите с какой-то работы, или что-либо еще. Это отмирание происходит постепенно. Когда какие-то ценности, приоритеты, которыми ты жил, исчезают, а нового ничего нет. И ты немножко находишься в безвоздушном пространстве, тебе не за что зацепиться. Твоя жизнь неполноценна»
, - поделился режиссер.
Кроме того, Плетнев снова начал страдать паническими атаками. Этот недуг начался у него еще в детстве, однако супруга помогала ему бороться с ним.
Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были вместе около четыре лет. В 2015 году у них родился сын Александр. У Плетнева есть еще двое сыновей - Георгий и Федор – от первого брака с Лидией Милюзиной
.