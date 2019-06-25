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Нино Нинидзе раскрыла причину развода с Кириллом Плетневым

25 июня
2019 год

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25 июня 2019
В мае стало известно, что Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе решили развестись спустя год после свадьбы. Супруги обратились к общественности и попросили не докучать вопросами о причинах расставания. Однако Нино Нинидзе в недавнем интервью все-таки затронула эту тему и заявила, что именно она была инициатором разрыва.

Нино Нинидзе раскрыла причину развода с Кириллом Плетневым

Актриса едва сдерживала слезы, когда говорила о разрушенном браке.

«Я поняла, что мои иллюзии и ожидания - это всё только моё. Надуманное. На самом деле всё чуточку по-другому», - поделилась актриса.

Для Кирилла Плетнева развод тоже является болезненной темой. В одном из интервью режиссёр признался, что после расставания столкнулся с кризисом.

«Старое отмирает не сразу. Не в тот момент, когда вы расстаетесь, или уходите с какой-то работы, или что-либо еще. Это отмирание происходит постепенно. Когда какие-то ценности, приоритеты, которыми ты жил, исчезают, а нового ничего нет. И ты немножко находишься в безвоздушном пространстве, тебе не за что зацепиться. Твоя жизнь неполноценна», - поделился режиссер.

Кроме того, Плетнев снова начал страдать паническими атаками. Этот недуг начался у него еще в детстве, однако супруга помогала ему бороться с ним.

Нино Нинидзе раскрыла причину развода с Кириллом Плетневым

Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были вместе около четыре лет. В 2015 году у них родился сын Александр. У Плетнева есть еще двое сыновей - Георгий и Федор – от первого брака с Лидией Милюзиной.
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Нино Нинидзе раскрыла причину развода с Кириллом Плетневым фотографии
Нино Нинидзе раскрыла причину развода с Кириллом Плетневым фотографии
Нино Нинидзе раскрыла причину развода с Кириллом Плетневым фотографии
Нино Нинидзе раскрыла причину развода с Кириллом Плетневым фотографии
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