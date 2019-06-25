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«Мы нечасто виделись»: Владимир Винокур раскрыл секрет крепкого брака

25 июня
2019 год

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25 июня 2019
Артист Владимир Винокур уже более 40 лет женат на Тамаре Перваковой. В одном из телешоу он поведал историю их любви и раскрыл секрет счастливого брака.

«Мы нечасто виделись»: Владимир Винокур раскрыл секрет крепкого брака

Отношения Владимира и Тамары начались весьма необычно. Они договорились заключить фиктивный брак, так как Винокуру нужна была московская прописка.

«В то время я был стажером театра Оперетты. И, чтобы меня туда пригласили на работу, мне нужна была прописка в Москве. Тамара мне сказала тогда, что посоветовалась с мамой. Они обе решили: я хороший артист, и без всяких материальных нагрузок согласны на фиктивный брак, но при условии, что я не буду претендовать на их жилплощадь», - рассказал артист.

Однако Винокур все больше и больше влюблялся в Тамару, но та не позволяла за собой ухаживать до свадьбы.

«Такая девочка чистая была, с такими голубыми глазами. Томка придерживалась строгих правил. До женитьбы не разрешала покупать ей цветы, провожать до дома. Кроме того, до самого ЗАГСа была со мной на «вы».

«Мы нечасто виделись»: Владимир Винокур раскрыл секрет крепкого брака

Поклонников артиста часто интересует вопрос, как им удалось сохранять прекрасные отношения на протяжении 40 с лишним лет.

«Наверное, дело в постоянной занятости, я много ездил на выступления, мы нечасто виделись. С приходом известности гастролей стало больше. Я бываю дома гостем, желанным гостем, и это счастье», - ответил Винокур.

Владимир Винокур не только счастливый муж, но также отец и дедушка. Три с половиной года назад его дочь Анастасия родила сына Федора. Мальчика назвали, как ни странно, в честь деда. Дело в том, что Владимира в семье называли Федей.

«Мы нечасто виделись»: Владимир Винокур раскрыл секрет крепкого брака

«Когда я еще жил в Курске, и ничто не предвещало, что имя мое — Владимир Винокур — станет известным, у брата родился сын, мой племянник, которого тоже назвали Володей. Я его кормил и все приговаривал: «Надо, Федя, надо!». Как раз фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» был лидером проката. Так вот, когда племянник подрос и стал разговаривать, он заявил, что два Вовы Винокура в одной семье много и пусть он останется Вовой, а я стану Федей. С его подачи меня стали так звать в семье. Из армии я писал письма и подписывался — Федя. Брат до последних дней меня Федей называл, а племянник и сейчас так называет. Настя, дочь, решила сына в честь меня назвать. У евреев по традиции не принято называть именем живого родственника. Брат совершил ошибку. А Настя решила ошибок не повторять и все же назвать наследника в честь деда. Так что, растет у нас Федор Григорьевич», - рассказал артист.
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«Мы нечасто виделись»: Владимир Винокур раскрыл секрет крепкого брака фотографии
«Мы нечасто виделись»: Владимир Винокур раскрыл секрет крепкого брака фотографии
«Мы нечасто виделись»: Владимир Винокур раскрыл секрет крепкого брака фотографии
«Мы нечасто виделись»: Владимир Винокур раскрыл секрет крепкого брака фотографии
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