Через порно к звёздам: творческий путь Сильвестра Сталлоне

В свои 72 года Сталлоне остается не просто легендой экшн-фильмов, но и человеком, который продолжает двигать жанр вперед, не боясь экспериментов и смелых инноваций.
И хотя сегодня имя Сильвестра Сталлоне прочно ассоциируется с крутыми боевиками, в его карьере, конечно же, всё было далеко не так радужно. Кинообозреватель Денис Юрьев провёл для портала Кино-Театр.ру инвентаризацию взлётов и падений Слая.
Поборол комплексы и обрел уверенность в себе
Трудно представить, но будущая звезда боевиков и любимец женщин в юности был крайне непопулярным персонажем. Из-за поврежденного во время родов лицевого нерва речь малолетнего Сильвестра была крайне невнятной, что служило предметом нескончаемых насмешек со стороны одноклассников. Сменив 14 школ из-за постоянных драк со сверстниками, Сталлоне стараниями матери избежал диагноза о задержке в развитии и с трудом получил диплом об образовании. К 24 годам Сталлоне, благодаря неустанной работе в спортзале и занятиям с логопедом и преподавателем сценического мастерства, из гадкого утенка превратился в рельефного лебедя. А не побежденные до конца проблемы с речью превратил в свою индивидуальную особенность.
Дебютировал в эротическом кино
фото: Итальянский жеребец
Застенчивый юноша, как любила шутить его мать, с грустными глазами побитого бульдога, далеко не сразу приглянулся голливудским продюсерам. Зато производители фильмов для взрослых заинтересовал типаж знойного красавчика, и гонимый желанием заработать, Слай снялся в картине «Итальянский жеребец». Содержание фильма соответствовало его названию, и Сталлоне даже сейчас очень стесняется этого эпизода своей «актерской» карьеры. В отличии, кстати, от его соперника по кино Арнольда Шварценеггера, который не видит ничего постыдного в том, что снимался в молодости для эротических гей-журналов.
Купил роль Рокки Бальбоа за один доллар
фото: Рокки
В середине семидесятых Сталлоне оказался не просто на грани, а в самой что ни есть пучине банкротства. Денег катастрофически не хватало, и работавшему тогда уборщиком актеру пришлось даже продать любимого пса, которого ему банально было нечем кормить. Когда за сценарий о простом парне Рокки Бальбоа, бросившем вызов жизни и миру спорта, продюсеры предложили 350 тысяч долларов, Сталлоне, вместо того, чтобы кинуться подписывать контракт, продал права всего за один доллар, при условии, что именно он сыграет главную роль в фильме. И не прогадал. В 1976 году на премии «Оскар» лента получила три золотые статуэтки, две из них самые главные - «Лучший фильм», и «Лучший режиссер», а Слай в одну минуту стал настоящей звездой. Позднее в интервью он шутил, что если бы тогда все же продал сценарий, то наверно слёг бы от инфаркта, узнав какую удачу он не смог поймать за хвост.
Сыграл у Кончаловского
фото: Танго и Кэш
Боевик «Танго и Кеш» про двух не похожих друг на друга полицейских, ставших напарниками поневоле, был очень популярен на постсоветском пространстве. Но не все знают, что режиссером ленты выступил снимавший тогда в Голливуде Андрей Кончаловский. К слову, фильм провалился в американском прокате, и даже номинировался на «Золотую малину» за худший сценарий. Но это не помешало фильму стать культовым и обзавестись народной любовью.
Соревновался со Шварценеггером
фото: Слай с Арни
В начале девяностых Железный Арни, пытаясь разнообразить свое актерское амплуа, в перерыве между «Вспомнить всё» и вторым «Терминатором» поучаствовал в очень спорной для себя комедии «Детсадовский полицейский», разгромленной всеми критиками. Не желающий ни в чем отставать от своего соперника, Слай также решил попробовать себя в комедийной роли. Ленты «Оскар» и «Стой! Или моя мама будет стрелять» оказались настолько провальными и нелепыми, что к сегодняшнему дню просто стерлись из коллективной памяти. И, без сомнения, Сталлоне этому очень рад, так как на вопросы про эти два творения в интервью старается вообще не отвечать. Однако моральную победу здесь стоит засчитать за Сталлоне - он, в отличии от Арнольда, больше в эту реку не вступал.
Вслед за которым исчез с экранов
фото: Слай с дочерьми
Практически все первое десятилетие нового века актер снимался крайне редко, да и то, чаще всего в продолжениях франшиз, неотделимых от его имени - «Рокки» и «Рэмбо». Кто-то связал это с желанием Сталлоне уйти в семейную жизнь, кто-то шутил, что потеряв главного соперника в лице Шварценеггера, ушедшего из кино в 2004 году в большую политику, Слай, как прирожденный боец, потерял потенцию для последующих битв. Слава актера начала потихоньку меркнуть, и казалось, что ни о каких прошлых победах не может быть и речи. Но и здесь Сильвестр приготовил мировой общественности бодрый хук с левой.
Возродил жанр боевика
фото: Неудержимые
Этим ударом стало не просто триумфальное возвращение актера в мир крепких боевиков, но и практическое возрождение жанра. Собрав в трилогии «Неудержимые» вокруг себя практически всех знаковых экшн-актеров эпохи восьмидесятых, Слай сделал ставку на ностальгию по этому десятилетию. Постаревшие Шварценеггер, Ван-Дамм, Сигал, Лундгрен, Чак Норрис, и даже отсидевший в тюрьме Уэсли Снайпс - все герои детства сегодняшних тридцатилетних вернулись в до боли знакомых образах. Это было не просто ностальгическое возвращение - Сталлоне заново запустил тренд на фильмы про настоящих мужчин, дав отпор надвигающейся плеяде супергеройских блокбастеров.
Всем всё доказал
фото: Рокки
Продолжая массированную атаку на предрассудки, окружающие его в двухтысячных годах, Сталлоне решил не просто вернуться, но показать наконец всем ненавидящим его критикам, что он не случайно попал в актерское ремесло. Отдав роль первой скрипки новому герою, он сыграл в ленте «Крид» главного персонажа всей своей жизни - Рокки Бальбоа. Игра Слая, воплотившего на экране бывшего победителя, спасовавшего перед бытом и временем, многих поразила. В 2016 году актер получил «Золотой глобус» за этот актерский перформанс и был номинирован на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана.