Геннадий Хазанов, Клара Новикова и Светлана Устинова на открытии Московского еврейского кинофестиваля

На церемонии открытия был показан короткометражный фильм с историей еврейского кинематографа со времен братьев Люмьер до наших дней. Видеоряд сопровождался специально написанной музыкой в исполнении ансамбля 4’33’’ под руководством композитора Алексея Айги. Режиссером церемонии открытия стал продюсер и режиссер Андрей Сильвестров.
фото: Алексей Айги
Константин Фам, продюсер фестиваля: «Я хочу сказать, что в мире существует очень много еврейских кинофестивалей, почти в каждом большом городе он есть. Но наш, я уверен, самый насыщенный. У нас действительно сильная программа, и то, что сегодня в большом зале киноцентра «Октябрь» мы открываемся при полном аншлаге, говорит о многом и дорогого стоит».
Егор Одинцов, генеральный продюсер фестиваля: «В 2015 году состоялся первый Московский еврейский кинофестиваль. На нем было показано 20 фильмов, его делала команда из 4 человек. А сегодня в нашей программе почти 60 фильмов, а в команде – 20 человек. За четыре года МЕКФ посетило более 20 000 человек».
фото: Егор Одинцов и Светлана Устинова
Тимур Вайнштейн, председатель жюри фестиваля, генеральный продюсер телекомпании НТВ: «Для меня большая честь возглавить такой престижный киносмотр. Я хочу искренне поблагодарить организаторов за то, что такой фестиваль есть, за то, что он с каждым годом становится все престижнее и профессиональнее. Желаю, чтобы к словам «московский еврейский фестиваль» добавилось слово «международный». Потому что де-факто это уже так – 10 стран прислали свои фильмы, в жюри - профессионалы международного уровня. Я всем советую посещать фестивальные показы, многие фильмы для России будут премьерными. В добрый путь!»
фото: Яна Батыршина и Тимур Вайнштейн
Борух Горин, член общественного совета МЕКФ, руководитель Департамента общественный связей ФЕОР, вручил почетный приз за выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России режиссеру Дмитрию Астрахану.
фото: Дмитрий Астрахан
Фильмом открытия стала картина «В прах» режиссера Шона Снайдера. Фильм представлен в основном конкурсе фестиваля. «Быть здесь - большая честь для меня. «В прах» – очень странный и личный фильм. Мне приятно представить картину на другом конце света, в России. Спасибо, что моя работа произвела впечатление на отборщиков смотра. И очень надеюсь, что фильм отзовётся и в сердцах зрителей», - сказал он со сцены.
фото: Шон Снайдер
Московский еврейский фестиваль демонстрирует чрезвычайное разнообразие фильмов еврейской тематики — магистральные темы их сюжетов совсем не сводятся к национальным стереотипам. В конкурсной программе семь полных метров, снятых в пяти странах мира (США, Израиль, Польша, Словакия и Эфиопия) в самых разных жанрах: присутствуют политическая («Неортодокс») и черная («В прах») комедии, роуд-муви («Переводчик»), драмы взросления («Красная корова», «Инжир») и даже мультфильм («Седер-Мазохизм»). В документальной программе: история о немецком порноактере («Джонатан Агасси спас мне жизнь»), русской писательнице («Дина Рубина. На солнечной стороне»), израильском премьер-министре Нетаньяху («Король Биби»). Кроме того, на МЕКФ покажут важнейшие и самые громкие еврейские картины последних лет: фильм — победитель Берлинале-2019 («Синонимы»), нашумевшая экранизация обладателя Гонкуровской премии («Обещание на рассвете»), российская премьера «оскаровского» короткометражного фильма «Кожа», а также спецпоказ картины «Бесславные ублюдки» (ей в этом году 10 лет), приуроченный к выходу в 2019 году новой работы Квентина Тарантино.
фото: Геннадий Хазанов
фото: Светлана Устинова и Илья Стюарт
фото: Янна Буряк и Нигина Сайфуллаева
фото: Борис Грачевский
фото: Владимир Вишневский
фото: Егор Одинцов, Нигина Сайфуллаева и Евгения Громова
Генеральные партнеры фестиваля: Федерация еврейских общин России, фонд Blavatnik Family Foundation, фонд «Генезис», фонд Ark Foundation, проект «КАРО.Арт», сеть кинотеатров Москино, Azimut Hotel, Еврейский музей и центр толерантности
Официальные партнеры фестиваля: Российский Еврейский Конгресс, Центр документального кино, ГУМ Кинозал, Образовательная конференция «Лимуд. Москва», Еврейское агентство Сохнут, Еврейский деловой клуб «Соломон», Посольство США в России, АБ-ТВ продакшн, Типография «Шико Дизайн»
Линейные партнеры фестиваля: Посольство государства Израиль в РФ, Польский культурный центр, Чешский центр, ГК Oasis, ВМС Ипотека и финансы, Академия Российского телевидения
Образовательная программа фестиваля создана при поддержке фонда «Генезис»