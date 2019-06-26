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«Это очень некрасиво»: Равшана Куркова призвала СМИ не распускать про нее слухи

26 июня
2019 год

Лайфстайл >>
26 июня 2019
Несколько дней назад в сети появились слухи о том, что 38-летняя актриса Равшана Куркова закрутила тайный роман с женатым режиссером Владимиром Битоковым. Многим показалось, что на «Кинотавре» Равшана и Владимир вели себя как пара. Кроме того, на актрису обрушился шквал критики – пользователи сети обвиняли ее в том, что она разрушила прекрасную семью. Куркову такой расклад не устроил.

«Это очень некрасиво»: Равшана Куркова призвала СМИ не распускать про нее слухи

«Глухой слышал, как немой рассказывал, как хромой быстро-быстро бежал», - прокомментировала Равшана шумиху.

Однако это не остановило журналистов, в СМИ стало появляться все больше и больше подробностей отношений Курковой и Битокова. Тогда актриса решила записать видеообращение, в котором призвала журналистов остановиться.

«Уважаемые журналисты! Я вас очень прошу, перестаньте, пожалуйста, травить семью моих друзей и распространять эту ересь про меня. Это очень некрасиво!», - заявила она.
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«Это очень некрасиво»: Равшана Куркова призвала СМИ не распускать про нее слухи фотографии
«Это очень некрасиво»: Равшана Куркова призвала СМИ не распускать про нее слухи фотографии
«Это очень некрасиво»: Равшана Куркова призвала СМИ не распускать про нее слухи фотографии
«Это очень некрасиво»: Равшана Куркова призвала СМИ не распускать про нее слухи фотографии
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