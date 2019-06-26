ревью

Актриса в очередной раз опровергла слухи о тайном романе

«Это очень некрасиво»: Равшана Куркова призвала СМИ не распускать про нее слухи

Смотр пройдет в июле в Москве и Санкт-Петербурге.

Гостей было видимо-невидимо, а Дмитрий Астрахан получил специальный приз фестиваля.

Геннадий Хазанов, Клара Новикова и Светлана Устинова на открытии Московского еврейского кинофестиваля

За работу в ленте Виктория Толстоганова названа лучшей актрисой 30-го «Кинотавра».

Фильм Оксаны Карас «Выше неба» выйдет одновременно в России и странах Европы

«Эта женщина навсегда останется в моем сердце»: Антонио Бандерас о бывшей жене

Видео со съёмок фильма на Ямайке.

Интервью

Виктория Толстоганова: «Моя героиня живет без любви, и это очень сложная жизнь»

Лучшая актриса «Кинотавра» – о фильме «Выше неба» Оксаны Карас, сценах с Алексеем Аграновичем и отношениях с детьми