Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Политика — это очень грязная штука»: Вахтанг Кикабидзе о протестах в Грузии

26 июня
2019 год

Лайфстайл >>
26 июня 2019
Грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе, известный российским зрителям по ролям в фильмах «Мимино», «Не горюй!», «ТАСС уполномочен заявить...» и многим другим, рассказал «Московскому комсомольцу» о своём отношении к протестам в Тбилиси.

«Политика — это очень грязная штука»: Вахтанг Кикабидзе о протестах в Грузии

«Мне трудно проанализировать, что сейчас у нас происходит, - признался Кикабидзе. - Они получили то, что заслужили, — я имею в виду правительство».

Актёр считает, что действующее правительство могло специально спровоцировать этот конфликт, «посадив в парламент представителя России». По его словам, это беспрецедентный и возмутительный случай. Вахтанг Константинович надеется, что вскоре конфликт будет исчерпан и люди будут жить счастливо.

«Была бы работа, дети шли бы в школы, в детские сады, и не было бы ругани, стрельбы и всей этой фигни», - сказал Кикабидзе.

На вопрос журналиста о том, как этого можно достичь в условиях, когда «политики играют народом, как футбольным мячиком», артист сказал, что не знает, поскольку является актёром, а не политиком.

«Политика — это очень грязная штука. Но если мы сейчас начнем разбирать российскую политику — я то же самое скажу», - заключил Вахтанг Константинович.

Слова актёра в своём Twitter уже прокомментировал сенатор Алексей Пушков, заявив, что Кикабидзе прикрывает «моралью» враждебность к России, и все его слова являются «обычными мантрами грузинского националиста». Итог Пушков подвёл фразой: «Он вам не Мимино».

Вахтанг Кикабидзе не посещал Россию с 2008 года, когда случился вооруженный конфликт в Южной Осетии.
версия для печати
Ссылки по теме
Вахтанг Кикабидзе отмечает юбилей
Поиск по меткам
конфликтполитика
персоны
Вахтанг Кикабидзе

фотографии >>
«Политика — это очень грязная штука»: Вахтанг Кикабидзе о протестах в Грузии фотографии
«Политика — это очень грязная штука»: Вахтанг Кикабидзе о протестах в Грузии фотографии
«Политика — это очень грязная штука»: Вахтанг Кикабидзе о протестах в Грузии фотографии
«Политика — это очень грязная штука»: Вахтанг Кикабидзе о протестах в Грузии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Алла Покровская
25 июня ушла из жизни актриса Алла Покровская.
Валерий Харченко
25 июня ушёл из жизни режиссёр Валерий Харченко.
Андрей Харитонов
23 июня ушёл из жизни актёр Андрей Харитонов.

День рождения >>

Нодар Джанелидзе
Андрей Истоков
Юлия Марченко
Анна Синякина
Юлия Тархова
Виктор Уральский
Владимир Фоков
Александр Шатов
Лидия Штыкан
Дани Бун
Роберт Дэви
Петер Лорре
Марк МакКинни
Элинор Паркер
Обри Плаза
Джейсон Шварцман
все родившиеся 26 июня >>

Афиша кино >>

Аполлон-11
исторический фильм
США, 2019
Принцесса Мононоке
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 1997
Кунг-фу воин
приключения, семейное кино
Китай, 2017
Однажды в Стокгольме
криминальный фильм, трагикомедия, триллер
США, 2018
Стреляйте в пианиста
боевик, комедия, криминальный фильм, нуар (черный фильм), триллер
Индия, 2018
Угоняя лошадей
драма, экранизация
Норвегия, Швеция, Дания, 2019
Битва за Землю
научная фантастика, триллер
США, 2018
Выше неба
мелодрама
Россия, 2019
Курск
драма, экранизация
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
План побега 3
боевик, приключения
Канада, США, 2019
Последняя любовь Казановы
драма, исторический фильм, мелодрама
Франция, 2019
Проклятие Аннабель 3
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен