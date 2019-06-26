«Политика — это очень грязная штука»: Вахтанг Кикабидзе о протестах в Грузии

Грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе
, известный российским зрителям по ролям в фильмах «Мимино»
, «Не горюй!»
, «ТАСС уполномочен заявить...»
и многим другим, рассказал «Московскому комсомольцу» о своём отношении к протестам в Тбилиси.
«Мне трудно проанализировать, что сейчас у нас происходит
, - признался Кикабидзе. - Они получили то, что заслужили, — я имею в виду правительство
».
Актёр считает, что действующее правительство могло специально спровоцировать этот конфликт, «посадив в парламент представителя России
». По его словам, это беспрецедентный и возмутительный случай. Вахтанг Константинович надеется, что вскоре конфликт будет исчерпан и люди будут жить счастливо.
«Была бы работа, дети шли бы в школы, в детские сады, и не было бы ругани, стрельбы и всей этой фигни
», - сказал Кикабидзе.
На вопрос журналиста о том, как этого можно достичь в условиях, когда «политики играют народом, как футбольным мячиком», артист сказал, что не знает, поскольку является актёром, а не политиком.
«Политика — это очень грязная штука. Но если мы сейчас начнем разбирать российскую политику — я то же самое скажу
», - заключил Вахтанг Константинович.
Слова актёра в своём Twitter уже прокомментировал сенатор Алексей Пушков, заявив, что Кикабидзе прикрывает «моралью
» враждебность к России, и все его слова являются «обычными мантрами грузинского националиста
». Итог Пушков подвёл фразой: «Он вам не Мимино
».
Вахтанг Кикабидзе не посещал Россию с 2008 года, когда случился вооруженный конфликт в Южной Осетии.