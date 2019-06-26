Сергей Безруков признался, что не хочет сыграть президента

Российский актёр Сергей Безруков
дал интервью газете «Известия», в котором рассказал, что сейчас снимается в фильме «Мистер Нокаут»
у Артёма Михалкова
в роли тренера легендарного советского боксёра Валерия Попенченко. Оглядываясь на разнообразие героев, ранее сыгранных Безруковым, интервьюер пошутил, что Сергею «осталось сыграть только космонавта и президента». На что актёр ответил категоричным отказом, сказав, что роль президента ему не нужна.
«Такая возможность уже появилась у нынешнего президента Украины, и он ей прекрасно воспользовался (недавно избранный украинский президент Владимир Зеленский ранее был комедийным актёром и успел сыграть президента в сериале «Слуга Народа» - прим. ред)
, - объяснил Безруков. - Думаю, не стоит кого-то копировать, и уж тем более повторять чью-то судьбу. Каждый должен заниматься своим делом и быть в нем компетентным. Я очень хорошо разбираюсь в театре: знаю его с пеленок, вырос в его стенах, работаю по сей день. А роль космонавта, между прочим, я недавно сыграл. Снялся в эпизоде короткометражного сериала «Это типа кино
».
Однако в том, чтобы играть героев прошлого, Сергей ничего плохого не видит. Ещё один его проект - «Учёности плоды» Игоря Угольникова
об оккупированном немцами селе Михайловское.
«Мы должны знать наших великих, не должны о них забывать
, - считает артист. - Время идет, их имена рискуют кануть в лету — а они наша гордость, на них равняться надо, а не вычеркивать из памяти
».