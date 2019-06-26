Джужи Денч теряет зрение

Заслуженная «королева»
кинематографа, глава МИ-6
и дама-командор ордена Британской империи, 84-летняя актриса Джуди Денч
рассказала, что стремительно теряет зрение и в скором времени уже не сможет сниматься в кино.
По словам актрисы, ей пришлось отказаться от вождения автомобиля, хотя это всегда являлось одним из самых её любимых занятий.
«Я уже некоторое время назад запретила себе водить машину
, - призналась Денч. - Смириться с этим решением было непросто, но я понимаю, что если снова буду сама управлять своим авто, то могут погибнуть люди…
»
Кроме того, Джуди больше не может решать свои любимые кроссворды и читать книги и сценарии: роли она учит на слух - реплики зачитывает ей ассистентка.
«На самом деле, ко всему можно привыкнуть
, - считает актриса. - Рядом со мной есть люди, готовые мне помочь. А приезжая на новую съемочную площадку, я стараюсь побыстрее запомнить, что где находится, чтобы не искать все каждый раз на ощупь. Единственное, что меня в таких случаях беспокоит, это то, что люди могут принять меня за заносчивую и грубую особу. Ведь я часто прохожу мимо тех, кого знаю, не обращая на них внимания. Они думают, будто я их игнорирую, а я на самом деле просто не вижу…
».
Несмотря на неутешительный прогноз врачей - Джуди Денч страдает неизлечимой дегенерацией сетчатки - она решилась на курс болезненных уколов в глаза, чтобы отложить наступление полной слепоты.