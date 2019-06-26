Джужи Денч теряет зрение

ревью

Актриса призналась, что почти ничего не видит

Сергей Безруков признался, что не хочет сыграть президента

«Политика — это очень грязная штука»: Вахтанг Кикабидзе о протестах в Грузии

Дэниэл Крэйг отдыхает на Ямайке в 25-м фильме о Джеймсе Бонде

Видео со съёмок фильма на Ямайке.

Интервью

Виктория Толстоганова: «Моя героиня живет без любви, и это очень сложная жизнь»

Лучшая актриса «Кинотавра» – о фильме «Выше неба» Оксаны Карас, сценах с Алексеем Аграновичем и отношениях с детьми