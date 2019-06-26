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Джужи Денч теряет зрение

26 июня
2019 год

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26 июня 2019
Заслуженная «королева» кинематографа, глава МИ-6 и дама-командор ордена Британской империи, 84-летняя актриса Джуди Денч рассказала, что стремительно теряет зрение и в скором времени уже не сможет сниматься в кино.

Джужи Денч теряет зрение

По словам актрисы, ей пришлось отказаться от вождения автомобиля, хотя это всегда являлось одним из самых её любимых занятий.

«Я уже некоторое время назад запретила себе водить машину, - призналась Денч. - Смириться с этим решением было непросто, но я понимаю, что если снова буду сама управлять своим авто, то могут погибнуть люди…»

Кроме того, Джуди больше не может решать свои любимые кроссворды и читать книги и сценарии: роли она учит на слух - реплики зачитывает ей ассистентка.

«На самом деле, ко всему можно привыкнуть, - считает актриса. - Рядом со мной есть люди, готовые мне помочь. А приезжая на новую съемочную площадку, я стараюсь побыстрее запомнить, что где находится, чтобы не искать все каждый раз на ощупь. Единственное, что меня в таких случаях беспокоит, это то, что люди могут принять меня за заносчивую и грубую особу. Ведь я часто прохожу мимо тех, кого знаю, не обращая на них внимания. Они думают, будто я их игнорирую, а я на самом деле просто не вижу…».

Несмотря на неутешительный прогноз врачей - Джуди Денч страдает неизлечимой дегенерацией сетчатки - она решилась на курс болезненных уколов в глаза, чтобы отложить наступление полной слепоты.
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