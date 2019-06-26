«Эта женщина навсегда останется в моем сердце»: Антонио Бандерас о бывшей жене

Не так давно испанский актёр Антонио Бандерас
получил приз за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале за участие в картине Педро Альмодовара «Боль и слава»
. Его герой, стареющий кинорежиссер, на закате карьеры всячески страдает и рефлексирует, однако сам Антонио на пороге 60-летия унывать себе на позволяет.
«Нужно принимать себя в самых разных периодах и состояниях
, - считает Бандерас. - Но мне по-прежнему кажется, что нельзя смотреть кино в телефоне, на компьютере, даже по телевизору. Я в этом смысле человек абсолютно старой закваски — уверен, что кино надо смотреть только в кинозале. Моя дочь Стелла вечно смотрит фильмы в своем телефоне. Я не понимаю этого. Говорю: «Как ты можешь оценить свет, актерскую игру, если практически не видишь даже глаза актеров?» — «Папа, это не важно. Я слежу за сюжетом, за развитием событий». Но это же лишь часть магии под названием «кино»!
Стелла - дочь актёра от брака с Меллани Гриффит
, который продлился 19 лет и был окончательно расторгнут в 2015 году. По словам Антонио, с бывшей женой у него по сей день сохраняются тёплые отношения.
«Я всегда буду благодарен судьбе за то время, что провел с Мелани
, - признается Бандерас. - Я буду любить ее до последнего дня, проведенного на этом свете. Мелани — мой дорогой друг. Она так трогательно меня утешала, когда я не выиграл «Эмми» за роль Пикассо. Прислала мне замечательное сообщение. И мы встречаемся все вместе — с нашей дочерью Стеллой и детьми Мелани Дакотой и Александром, которых я всегда любил и буду любить. Нет, эта женщина всегда останется в моем сердце
».
Нынешняя пассия артиста - 38-летний финансист Николь Кемпел
, вместе с которой он живет уже 4 года. Однако женится снова актёр не спешит.
«Да, мы влюблены друг в друга
, - заверяет Антонио. - Не хотелось бы, впрочем, вдаваться в детали наших отношений. Мы вместе четыре года, и это прекрасно. Уверен только в одном: если будет свадьба, то пройдет она приватно, никакой публичности
».
Два года назад актер угодил в больницу, а позже перенес операцию на сердце, чем сильно напугал своих поклонников. По словам Бандераса, проблемы со здоровьем сильно повлияли и на его образ жизни, и на мирооощущение в целом.
«Знаете, меня это сильно изменило
, - говорит Антонио. - Нет, я прекрасно себя физически чувствую и считаю, что не стоит преувеличивать мои проблемы, — столько людей болеют, и гораздо тяжелее меня. Я бросил курить и занимаюсь спортом. Но главное — стал более восприимчивым, что ли. Чувствительным, отзывчивым, сентиментальным — как угодно. Могу заплакать, читая стихи или под впечатлением от эмоционального фильма. Исключил из своей жизни какие-то несущественные вещи, которые больше не имеют для меня былой важности и значения, и неожиданно началось волшебство. Словно магия сработала. Все стало получаться. Совсем иные проекты приходят ко мне
».