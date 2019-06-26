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«Эта женщина навсегда останется в моем сердце»: Антонио Бандерас о бывшей жене

26 июня
2019 год

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26 июня 2019
Не так давно испанский актёр Антонио Бандерас получил приз за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале за участие в картине Педро Альмодовара «Боль и слава». Его герой, стареющий кинорежиссер, на закате карьеры всячески страдает и рефлексирует, однако сам Антонио на пороге 60-летия унывать себе на позволяет.

«Эта женщина навсегда останется в моем сердце»: Антонио Бандерас о бывшей жене

«Нужно принимать себя в самых разных периодах и состояниях, - считает Бандерас. - Но мне по-прежнему кажется, что нельзя смотреть кино в телефоне, на компьютере, даже по телевизору. Я в этом смысле человек абсолютно старой закваски — уверен, что кино надо смотреть только в кинозале. Моя дочь Стелла вечно смотрит фильмы в своем телефоне. Я не понимаю этого. Говорю: «Как ты можешь оценить свет, актерскую игру, если практически не видишь даже глаза актеров?» — «Папа, это не важно. Я слежу за сюжетом, за развитием событий». Но это же лишь часть магии под названием «кино»!

Стелла - дочь актёра от брака с Меллани Гриффит, который продлился 19 лет и был окончательно расторгнут в 2015 году. По словам Антонио, с бывшей женой у него по сей день сохраняются тёплые отношения.

«Я всегда буду благодарен судьбе за то время, что провел с Мелани, - признается Бандерас. - Я буду любить ее до последнего дня, проведенного на этом свете. Мелани — мой дорогой друг. Она так трогательно меня утешала, когда я не выиграл «Эмми» за роль Пикассо. Прислала мне замечательное сообщение. И мы встречаемся все вместе — с нашей дочерью Стеллой и детьми Мелани Дакотой и Александром, которых я всегда любил и буду любить. Нет, эта женщина всегда останется в моем сердце».

«Эта женщина навсегда останется в моем сердце»: Антонио Бандерас о бывшей жене

Нынешняя пассия артиста - 38-летний финансист Николь Кемпел, вместе с которой он живет уже 4 года. Однако женится снова актёр не спешит.

«Да, мы влюблены друг в друга, - заверяет Антонио. - Не хотелось бы, впрочем, вдаваться в детали наших отношений. Мы вместе четыре года, и это прекрасно. Уверен только в одном: если будет свадьба, то пройдет она приватно, никакой публичности».

Два года назад актер угодил в больницу, а позже перенес операцию на сердце, чем сильно напугал своих поклонников. По словам Бандераса, проблемы со здоровьем сильно повлияли и на его образ жизни, и на мирооощущение в целом.

«Знаете, меня это сильно изменило, - говорит Антонио. - Нет, я прекрасно себя физически чувствую и считаю, что не стоит преувеличивать мои проблемы, — столько людей болеют, и гораздо тяжелее меня. Я бросил курить и занимаюсь спортом. Но главное — стал более восприимчивым, что ли. Чувствительным, отзывчивым, сентиментальным — как угодно. Могу заплакать, читая стихи или под впечатлением от эмоционального фильма. Исключил из своей жизни какие-то несущественные вещи, которые больше не имеют для меня былой важности и значения, и неожиданно началось волшебство. Словно магия сработала. Все стало получаться. Совсем иные проекты приходят ко мне».
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«Эта женщина навсегда останется в моем сердце»: Антонио Бандерас о бывшей жене фотографии
«Эта женщина навсегда останется в моем сердце»: Антонио Бандерас о бывшей жене фотографии
«Эта женщина навсегда останется в моем сердце»: Антонио Бандерас о бывшей жене фотографии
«Эта женщина навсегда останется в моем сердце»: Антонио Бандерас о бывшей жене фотографии
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