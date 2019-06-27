Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я устал от кино»: Александр Петров рассказал, почему больше не будет играть Гоголя

27 июня
2019 год

Лайфстайл >>
27 июня 2019
Александр Петров больше не будет играть Гоголя. Об этом сообщила маркетинг-директор телеканала ТВ-3 Лили Шерозия. По ее словам, в фильме «Гоголь-2» главную роль сыграет другой актер.

«Я устал от кино»: Александр Петров рассказал, почему больше не будет играть Гоголя

«Это как в бондиане - Джеймса Бонда играют разные актеры в разное время. Думаю, на популярности самого Николая Васильевича это никак не скажется», - сказала Шерозия.

Сам актер объяснил свое решение тем, что он устал и ему хочется разнообразия.

«Больше всего я сейчас устал от кино. В хорошем смысле. Мне нравится эта усталость, потому что есть какие-то результаты. И я понимаю, что иду в правильном направлении. Но в голове все равно держишь дальнейшую перспективу. Всегда надо понимать, что есть куда расти, осознавать, что у тебя дальше. Следующие работы должны быть серьезнее, разнообразнее, лучше, чем предыдущие. И ты должен держать это в голове. Вот если ты думаешь: пусть будет что будет... Ну, наверное, кто-то так живет, а я не привык так жить», - заявил Петров.

«Я устал от кино»: Александр Петров рассказал, почему больше не будет играть Гоголя

В то же время актер боится думать о том, что будет, когда его успехи в кино канут в небытие. Но, по словам Александра, он будет только рад, если у него появится достойный конкурент.

«Завтра у тебя может и не быть. Завтра придет другой парень. Он всех сделает, и ты станешь неинтересен. Надо быть готовым к приходу этого парня. Я буду очень рад, если у меня появится достойный соперник. И я хочу быть лучше, чем другие! Но пока есть Данила Козловский - куда уж мне! Как говорил Егор Румянцев в сериале «Звоните Ди Каприо»: пойду и отдамся ему».

Несмотря на то, что Петров больше не предстанет в образе Гоголя, в этом году он будет мелькать на экранах очень часто. Например, он появится в мистическом сериале «Беловодье. Тайна затерянной страны» на СТС, в шпионском боевике «Герой», в продолжении сериала «Метод», в фильме «Вторжение», в комедии «Полицейский с Рублевки: новогодний беспредел-2», а также в боевике Люка Бессона «Анна», где Петров снялся в роли второго плана.
версия для печати
Ссылки по теме
Александр Петров: «Уровень режиссера можно понять по тому, как он смотрит плейбэк»
персоны
Люк БессонДанила КозловскийАлександр Петров (III)
фильмы
АннаБеловодье. Тайна затерянной страныВторжениеГеройЗвоните ДиКаприо!Метод-2

фотографии >>
«Я устал от кино»: Александр Петров рассказал, почему больше не будет играть Гоголя фотографии
«Я устал от кино»: Александр Петров рассказал, почему больше не будет играть Гоголя фотографии
«Я устал от кино»: Александр Петров рассказал, почему больше не будет играть Гоголя фотографии
«Я устал от кино»: Александр Петров рассказал, почему больше не будет играть Гоголя фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Ошеров
27 июня ушёл из жизни актёр, театральный деятель Юрий Ошеров.
Алла Покровская
25 июня ушла из жизни актриса Алла Покровская.
Виктор Пасечник
24 июня ушёл из жизни актёр Виктор Пасечник.
Валерий Харченко
25 июня ушёл из жизни режиссёр Валерий Харченко.
Андрей Харитонов
23 июня ушёл из жизни актёр Андрей Харитонов.
Степан Шакарян
22 июня ушёл из жизни композитор Степан Шакарян.

День рождения >>

Владислав Абашин
Вячеслав Гришечкин
Виолетта Давыдовская
Артём Карапетян
Александр Кознов
Наталья Назарова
Александр Панкратов-Чёрный
Анна Попова
Леся Самаева
Мел Брукс
Кэти Бэйтс
Брюс Дэвисон
Фелиция Дэй
Элис Крайдж
Джон Кьюсак
Сабрина Ферилли
все родившиеся 28 июня >>

Афиша кино >>

Аполлон-11
исторический фильм
США, 2019
Принцесса Мононоке
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 1997
Выше неба
мелодрама
Россия, 2019
Кунг-фу воин
приключения, семейное кино
Китай, 2017
Курск
драма, экранизация
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Однажды в Стокгольме
криминальный фильм, трагикомедия, триллер
США, 2018
Стреляйте в пианиста
боевик, комедия, криминальный фильм, нуар (черный фильм), триллер
Индия, 2018
Угоняя лошадей
драма, экранизация
Норвегия, Швеция, Дания, 2019
Битва за Землю
научная фантастика, триллер
США, 2018
План побега 3
боевик, приключения
Канада, США, 2019
Последняя любовь Казановы
драма, исторический фильм, мелодрама
Франция, 2019
Проклятие Аннабель 3
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен