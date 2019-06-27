«Я устал от кино»: Александр Петров рассказал, почему больше не будет играть Гоголя

Александр Петров
больше не будет играть Гоголя. Об этом сообщила маркетинг-директор телеканала ТВ-3 Лили Шерозия
. По ее словам, в фильме «Гоголь-2»
главную роль сыграет другой актер.
«Это как в бондиане - Джеймса Бонда играют разные актеры в разное время. Думаю, на популярности самого Николая Васильевича это никак не скажется»
, - сказала Шерозия.
Сам актер объяснил свое решение тем, что он устал и ему хочется разнообразия.
«Больше всего я сейчас устал от кино. В хорошем смысле. Мне нравится эта усталость, потому что есть какие-то результаты. И я понимаю, что иду в правильном направлении. Но в голове все равно держишь дальнейшую перспективу. Всегда надо понимать, что есть куда расти, осознавать, что у тебя дальше. Следующие работы должны быть серьезнее, разнообразнее, лучше, чем предыдущие. И ты должен держать это в голове. Вот если ты думаешь: пусть будет что будет... Ну, наверное, кто-то так живет, а я не привык так жить»
, - заявил Петров.
В то же время актер боится думать о том, что будет, когда его успехи в кино канут в небытие. Но, по словам Александра, он будет только рад, если у него появится достойный конкурент.
«Завтра у тебя может и не быть. Завтра придет другой парень. Он всех сделает, и ты станешь неинтересен. Надо быть готовым к приходу этого парня. Я буду очень рад, если у меня появится достойный соперник. И я хочу быть лучше, чем другие! Но пока есть Данила Козловский - куда уж мне! Как говорил Егор Румянцев в сериале «Звоните Ди Каприо»: пойду и отдамся ему»
.
Несмотря на то, что Петров больше не предстанет в образе Гоголя, в этом году он будет мелькать на экранах очень часто. Например, он появится в мистическом сериале «Беловодье. Тайна затерянной страны»
на СТС, в шпионском боевике «Герой»
, в продолжении сериала «Метод»
, в фильме «Вторжение»
, в комедии «Полицейский с Рублевки: новогодний беспредел-2»
, а также в боевике Люка Бессона «Анна»
, где Петров снялся в роли второго плана.