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«Я потрясена злобными комментариями»: Яну Поплавскую осудили за позднюю беременность

27 июня
2019 год

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27 июня 2019
В начале июня актриса Яна Поплавская опубликовала в своём Инстаграме фотографию, на которой она позирует с огромным животом, сопроводив её подписью «Жду девочку!».

«Я потрясена злобными комментариями»: Яну Поплавскую осудили за позднюю беременность

Многие повелись на эту провокацию, не зная, что Поплавская просто делится снимком со съёмочной площадки - актрису утвердили на роль женщины, готовящейся родить в 50-летнем возрасте.
Поставив над соотечественниками этот случайный эксперимент, Поплавская никак не ожидала последовавшей реакции. Актрису буквально затравили все неравнодушные к чужому образу жизни. О чём она рассказала всё в том же Инстаграме, акцентируя внимание читателей на том, что гадости ей писали только женщины:
«Мой пост, где я в зеленом платье на последнем месяце беременности, стал для меня лакмусовой бумагой, своего рода социальным экспериментом! После спора с моим приятелем, который сказал, что киноистория судьбы моей киногероини Лидии не очень правдоподобна! Ведь никто из женщин никогда не осудит беременную женщину, которая уже имеет взрослую дочь, внука и решается оставить и родить ребенка в 50 лет! Сегодня я могу по итогам моего поста сказать, к моему ужасу, он ошибся! Я потрясена злобными, жестокими, оскорбительными комментариями о моей старческой деменции, о психической неполноценности, о том, что я бабка и внуков надо ждать и что рожу непонятно кого! ЭТО ПИСАЛИ ЖЕНЩИНЫ!!! ЖЕНЩИНЫ, которые решили, что я действительно жду ребенка. ЖЕНЩИНЫ, у которых в аккаунтах фото их детей и внуков! Вы озверели, сошли с ума, как же можно растить детей, ждать любви, если злоба и ненависть выливается через край??? Ни один мужик не написал гадостей, только хорошее!»

«Я потрясена злобными комментариями»: Яну Поплавскую осудили за позднюю беременность

Коллективный разум припомнил Яне её же недавние критические высказывания о женщинах, которые решают завести детей в предпенсионном возрасте с помощью ЭКО или суррогатного материнства. Актриса достаточно категорично заявила, что детям нужны молодые родители: «Ребенку нужен тыл! Родители должны стать для ребенка гарантом, что он не останется сиротой, что он не будет одиноким! Ваш ребенок (со всеми его плюсами и минусами), по большому счету, никому кроме вас не нужен! Я вам скажу то, в чем никто не хочет признаваться: дети любят молодых родителей! Молодых!»
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«Я потрясена злобными комментариями»: Яну Поплавскую осудили за позднюю беременность фотографии
«Я потрясена злобными комментариями»: Яну Поплавскую осудили за позднюю беременность фотографии
«Я потрясена злобными комментариями»: Яну Поплавскую осудили за позднюю беременность фотографии
«Я потрясена злобными комментариями»: Яну Поплавскую осудили за позднюю беременность фотографии
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