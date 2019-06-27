Лия Ахеджакова и Владимир Машков простились с Аллой Покровской

27 июня в МХТ им. Чехова состоялась церемония прощания с актрисой и театральным педагогом Аллой Покровской
, которая скончалась в минувший вторник на 82-м году жизни.
На панихиде, которой руководил Игорь Золотовицкий
, присутствовали актеры Евгений Миронов
, Владимир Машков
, Константин Райкин
, актрисы Лия Ахеджакова
и Юлия Меньшова
, режиссер Кирилл Серебренников
, худрук МХТ Сергей Женовач
и многие другие театральные деятели.
Сын актрисы Михаил Ефремов
тяжело переживает уход матери - артист сидел возле гроба и едва стоял на ногах, когда был вынужден вставать, чтобы принять соболезнования.
Коллеги и ученики актрисы поделились своими воспоминаниями и впечатлениями о ней. Владимир Машков отметил, что с уходом Аллы Борисовны русский театр потерял ценнейшего специалиста: «Таких больше нет. Она настолько была внимательна к нам! Когда приходила на наши дипломные спектакли, точные разборы нашей деятельности иногда за несколько минут меняли смысл. Таких педагогов нет».
Евгений Миронов был настроен более оптимистично: «Я очень благодарен, что меня судьба свела с ней. Она так трепетно относилась к сцене. Володя Машков сказал, что Алла Борисовна была атомом солнца. Она останется в каждом из нас. Эти частицы никуда не деваются, они вонзаются во всех, кто рядом. Я глубоко признателен за то, что вы такая, какая есть. Искренность, порядочность и честность — в жизни и профессии. Большой пример».
Актриса Лия Ахеджакова не смогла сдержать слёз, прощаясь с Аллой Борисовной: «Аллочка, Алка. Тут столько прекрасных людей. Ты притягивала всё, что есть лучшее в нашем театральном мире. У тебя такие прекрасные ученики. Потрясающие. Поверить не могу, что не смогу тебе больше ночью позвонить и сказать: "Ты это смотришь?" Мы провожаем её, это уже конец. Я думаю, мы там встретимся все. Аллочка, мы тебя очень любим. Каждый раз она боялась, что на её спектакль зритель не придет, но он приходил. Она была такая светлая, в ней была такая нежность. Аллочка, мы с тобой скоро увидимся».
Алла Борисовна Покровская похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.