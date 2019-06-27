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Лия Ахеджакова и Владимир Машков простились с Аллой Покровской

27 июня
2019 год

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27 июня 2019
27 июня в МХТ им. Чехова состоялась церемония прощания с актрисой и театральным педагогом Аллой Покровской, которая скончалась в минувший вторник на 82-м году жизни.

Лия Ахеджакова и Владимир Машков простились с Аллой Покровской

На панихиде, которой руководил Игорь Золотовицкий, присутствовали актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, Константин Райкин, актрисы Лия Ахеджакова и Юлия Меньшова, режиссер Кирилл Серебренников, худрук МХТ Сергей Женовач и многие другие театральные деятели.

Лия Ахеджакова и Владимир Машков простились с Аллой Покровской

Лия Ахеджакова и Владимир Машков простились с Аллой Покровской

Сын актрисы Михаил Ефремов тяжело переживает уход матери - артист сидел возле гроба и едва стоял на ногах, когда был вынужден вставать, чтобы принять соболезнования.

Лия Ахеджакова и Владимир Машков простились с Аллой Покровской

Коллеги и ученики актрисы поделились своими воспоминаниями и впечатлениями о ней. Владимир Машков отметил, что с уходом Аллы Борисовны русский театр потерял ценнейшего специалиста: «Таких больше нет. Она настолько была внимательна к нам! Когда приходила на наши дипломные спектакли, точные разборы нашей деятельности иногда за несколько минут меняли смысл. Таких педагогов нет».

Лия Ахеджакова и Владимир Машков простились с Аллой Покровской

Евгений Миронов был настроен более оптимистично: «Я очень благодарен, что меня судьба свела с ней. Она так трепетно относилась к сцене. Володя Машков сказал, что Алла Борисовна была атомом солнца. Она останется в каждом из нас. Эти частицы никуда не деваются, они вонзаются во всех, кто рядом. Я глубоко признателен за то, что вы такая, какая есть. Искренность, порядочность и честность — в жизни и профессии. Большой пример».

Лия Ахеджакова и Владимир Машков простились с Аллой Покровской

Актриса Лия Ахеджакова не смогла сдержать слёз, прощаясь с Аллой Борисовной: «Аллочка, Алка. Тут столько прекрасных людей. Ты притягивала всё, что есть лучшее в нашем театральном мире. У тебя такие прекрасные ученики. Потрясающие. Поверить не могу, что не смогу тебе больше ночью позвонить и сказать: "Ты это смотришь?" Мы провожаем её, это уже конец. Я думаю, мы там встретимся все. Аллочка, мы тебя очень любим. Каждый раз она боялась, что на её спектакль зритель не придет, но он приходил. Она была такая светлая, в ней была такая нежность. Аллочка, мы с тобой скоро увидимся».

Алла Борисовна Покровская похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.
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фотографии >>
Лия Ахеджакова и Владимир Машков простились с Аллой Покровской фотографии
Лия Ахеджакова и Владимир Машков простились с Аллой Покровской фотографии
Лия Ахеджакова и Владимир Машков простились с Аллой Покровской фотографии
Лия Ахеджакова и Владимир Машков простились с Аллой Покровской фотографии
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