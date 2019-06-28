«Они из благородных, из дворян»: Ольга Павловец о своих предках

17 июня на Первом канале вышел сериал «Ангел-хранитель»
, главную роль в котором исполнила Ольга Павловец
. В интервью газете «Вечерняя Москва» актриса рассказала о работе над сериалом, об истории своей семьи и о многом другом.
О родословной
«Я поздняя внучка, родилась, когда бабушке и дедушке было за 60…Со временем надеюсь «копнуть поглубже» историю своей семьи, а пока знаю лишь о своих прадедах, это конец 19 века. Они из благородных, из дворян. Дедушка ходил в гимназию. У нас хранятся фотографии начала 20 века из фотоателье, где он в бархатном костюмчике с ажурным воротничком, в общем, из такой барчуковой семьи»
.
О наследственной тяге к искусству…Или её полном отсутствии
«Сама я с детства обожала запах кулис, репетиции…Смотрю сейчас на своего старшего сына Макара, ему 9 лет, и у него абсолютно нет никакой тяги к театру, к кино. Но, с другой стороны, он и не растет за кулисами, потому что я в театре не служу. Хотя вот недавно подыграл мне на самопробах. Меня утвердили и потом долго спрашивали: «Не хочет ли Макар сняться в роли моего сына?» Если бы он сказал: «Мам, я хочу», то я препятствовать не стала бы. Но пропихивать его куда-то - ни в коем случае».
О реакции российской публики на сериал «Чернобыль»
«Если сначала была волна восхищения, сейчас уже стали находить минусы: здесь не так, тут хотели очернить…Думаешь: «Господи, ребята, ну успокойтесь. Хорошее качественное кино». Порадуйтесь и получайте удовольствие».