СМИ: Брэдли Купер хочет отсудить у Ирины Шейк право опеки над дочерью

В начале июня в сети появились слухи о том, что Брэдли Купер
и Ирина Шейк расстались
. Каково было огорчение фанатов, казалось бы, идеальной пары, когда эта информация подтвердилась. Супруги решили развестись, но сохранили теплые, дружеские отношения ради 3-летней дочери Леи.
Поначалу Шейк с дочерью продолжала жить в особняке Купера в Лос-Анджелесе, объясняя это тем, что не хочет травмировать ребенка. По данным СМИ, супруги собирались делить поровну опеку над детьми.
Но на деле все оказалось не так радужно. Спустя несколько дней Ирина Шейк собрала вещи и переехала в Нью-Йорк, взяв с собой маленькую Лею. Брэдли хотел уехать вслед за ними, чтобы беспрепятственно общаться с дочерью, но вынужден был остаться из-за работы. Из-за того, что родители Леи оказались в разных городах, возникла проблема. Ирина Шейк заявила, что Брэдли Купер не сможет видеться с дочерью часто, потому что она не собирается менять свой график. Купера это заявление задело, и в ответ он решил отказаться от идеи совместной опеки и будет через суд отстаивать право единолично воспитывать дочь.