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Создатель «Чернобыля» Крейг Мазин пожелал удачи Даниле Козловскому

29 июня
2019 год

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29 июня 2019
Не так давно завершился показ мини-сериала «Чернобыль» телеканала HBO, который вызвал большой ажиотаж по всему миру. Наши деятели киноиндустрии решили не отставать от HBO и выпустить свой фильм, посвященный трагедии на Чернобыльской АЭС. Продюсер Александр Роднянский и актер и режиссер Данила Козловский работают сейчас над полнометражной картиной «Опасная вода», в центре сюжета будут люди, участвовавшие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Создатель «Чернобыля» Крейг Мазин пожелал удачи Даниле Козловскому

«Чернобыль - это такое общее понятие. Когда я начал изучать эту тему, оказалось, что все мои знания об этой катастрофе были сродни каким-то городским мифам. Конечно же, это героизм всех этих людей, ликвидаторов. Количество брошенной техники, пустые улицы, как мне кажется, невероятно кинематографичны. Сейчас сложно отличить, где вымысел, где реальность. В основу нашего сценария положены реальные события. Для меня это история памяти и подвига людей, выполнявших свою работу. Хочется, чтобы о ней узнала широкая аудитория», - сказал Козловский в одном из интервью.

Данила Козловский также заявил, что не боится сравнений своего будущего фильма с «Чернобылем» НВО. Однако его проект будет совершенно другим.

На днях создатель сериала «Чернобыль» Крейг Мазин высказался по поводу того, что российские режиссеры снимают свой фильм о трагедии.

Создатель «Чернобыля» Крейг Мазин пожелал удачи Даниле Козловскому

«Я знаю, что они делают свое кино. Я кинопродюсер, я знаю, как тяжело снимать кино, так что я бы пожелал тем, кто его делает, удачи», - сказал Мазин в Институте Кеннана в Вашингтоне.

Кстати, в России в настоящее время идет работа не только над фильмом о трагедии Чернобыльской АЭС. Телеканал НТB также снимает сериал «Чернобыль», в котором планируется восстановить хронологию событий на Чернобыльской АЭС в 1986 году. По словам режиссера сериала Алексея Мурадова, идея фильма об аварии появилась ещё пять лет назад.

«Этот многосерийный телефильм расскажет зрителям о том, что именно тогда произошло и наша история охватит несколько периодов: за несколько часов до взрыва, сам взрыв, и несколько месяцев спустя. Мы достаточно подробно покажем, что было. Про человеческие судьбы, в первую очередь. В проекте будет много драматических и трагических линий».
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Создатель «Чернобыля» Крейг Мазин пожелал удачи Даниле Козловскому фотографии
Создатель «Чернобыля» Крейг Мазин пожелал удачи Даниле Козловскому фотографии
Создатель «Чернобыля» Крейг Мазин пожелал удачи Даниле Козловскому фотографии
Создатель «Чернобыля» Крейг Мазин пожелал удачи Даниле Козловскому фотографии
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