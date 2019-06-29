Создатель «Чернобыля» Крейг Мазин пожелал удачи Даниле Козловскому

Не так давно завершился показ мини-сериала «Чернобыль»
телеканала HBO, который вызвал большой ажиотаж по всему миру. Наши деятели киноиндустрии решили не отставать от HBO и выпустить свой фильм, посвященный трагедии на Чернобыльской АЭС. Продюсер Александр Роднянский
и актер и режиссер Данила Козловский
работают сейчас над полнометражной картиной «Опасная вода», в центре сюжета будут люди, участвовавшие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
«Чернобыль - это такое общее понятие. Когда я начал изучать эту тему, оказалось, что все мои знания об этой катастрофе были сродни каким-то городским мифам. Конечно же, это героизм всех этих людей, ликвидаторов. Количество брошенной техники, пустые улицы, как мне кажется, невероятно кинематографичны. Сейчас сложно отличить, где вымысел, где реальность. В основу нашего сценария положены реальные события. Для меня это история памяти и подвига людей, выполнявших свою работу. Хочется, чтобы о ней узнала широкая аудитория»
, - сказал Козловский в одном из интервью.
Данила Козловский также заявил, что не боится сравнений своего будущего фильма с «Чернобылем» НВО. Однако его проект будет совершенно другим.
На днях создатель сериала «Чернобыль» Крейг Мазин
высказался по поводу того, что российские режиссеры снимают свой фильм о трагедии.
«Я знаю, что они делают свое кино. Я кинопродюсер, я знаю, как тяжело снимать кино, так что я бы пожелал тем, кто его делает, удачи»
, - сказал Мазин в Институте Кеннана в Вашингтоне.
Кстати, в России в настоящее время идет работа не только над фильмом о трагедии Чернобыльской АЭС. Телеканал НТB также снимает сериал «Чернобыль»
, в котором планируется восстановить хронологию событий на Чернобыльской АЭС в 1986 году. По словам режиссера сериала Алексея Мурадова
, идея фильма об аварии появилась ещё пять лет назад.
«Этот многосерийный телефильм расскажет зрителям о том, что именно тогда произошло и наша история охватит несколько периодов: за несколько часов до взрыва, сам взрыв, и несколько месяцев спустя. Мы достаточно подробно покажем, что было. Про человеческие судьбы, в первую очередь. В проекте будет много драматических и трагических линий»
.