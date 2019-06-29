Александр Рапопорт рассказал о работе в психиатрии и о тюремном сроке

72-летний Александр Рапопорт
стал героем программы Бориса Корчевникова
«Судьба человека», где рассказал о трудных моментах своей жизни. Мало кто знает, что артисту пришлось на протяжении долгого времени работать в психиатрической больнице и пережить тюремное заключение.
Об актерской карьере Александр начал мечтать еще в юности, но его родители были категорически против. Родные были уверены, что на зарплату артиста он себя не прокормит. Тогда Рапопорту пришлось поступать в медицинский институт, где он стал изучать психиатрию. Александр переехал в Москву и устроился в больницу имени Кащенко. Там он получил повышение и стал выездным дежурным психиатром. Но вскоре профессия сломала ему жизнь.
«Я заработал себе репутацию неудобного врача. Спорил с диагнозами карательной психиатрии. Бывало, что приезжали на вызов, и меня просили забрать человека в больницу без обследования. А я не мог этого сделать. Я отказывался признавать шизофрениками тех, кто выступал против тогдашней коммунистической власти. Также отказывался признавать больными парней, которые были готовы лечь в психиатрическую клинику, лишь бы не служить в армии»
, - признался Рапопорт.
Принципиальность Александра очень мешала начальству. И однажды к нему в дом пришли сотрудники правительственных структур. Рапопорт получил четыре года колонии по политической статье. В этот трудный момент многие люди отвернулись от него, только жена Людмила не бросила, она верила и ждала.
«Моя жена оказалась абсолютно одна с двумя детьми. Тогда ей никто не помог. Были люди, которые по дешевке скупали мою огромную библиотеку, вещи, думая, что я никогда не вернусь. Они давали показания, что я жил не по средствам. Это было предательство»
, - рассказал артист.
Тюремный опыт пригодился Рапопорту в актерской карьере – не раз ему доставались роли криминальных авторитетов. После выхода из тюрьмы он решил уехать из страны. Некоторое время он с семьей жил в Европе, а потом они перебрались в США. В штатах Александру пришлось работать сразу в нескольких местах, чтобы прокормить семью. Но со временем он смог вернуться в медицину. В Америке у него наконец появилась возможность попробовать себя в творчестве. Сначала он вел телевизионную передачу в США, а потом получил несколько предложений из России.
«Мне очень жаль, что отец не успел увидеть меня на сцене. А вот мама застала этот момент. Я так гордился собой, ведь достиг того, чего хотел, доказал, что могу быть актером»
, - признался актер.
Сейчас Александр работает и в России, и в США. Он счастлив в браке с женой Людмилой уже 52 года, и всем желает жениться в раннем возрасте.
«Я рекомендую молодежи жениться рано, как можно раньше. Это так важно, чтобы рядом был свой человек, на которого можно положиться в любой ситуации»
.