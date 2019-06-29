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«Удивляюсь таким людям, как Саша Паль»: Александр Петров о прокрастинации

29 июня
2019 год

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29 июня 2019
Любимый актёр портала Кино-театр.ру Александр Петров ни минуты не может просидеть без дела. Александр разгрузил свой съемочный график, но не для того чтобы отдохнуть, а чтобы расширить поле деятельности. В ближайших планах Александра - открытие своей актёрской школы. Об этом и о многом другом Петров рассказал в большом интервью изданию #ЯWORLDCLASS.

«Удивляюсь таким людям, как Саша Паль»: Александр Петров о прокрастинации

О разведении бурной деятельности

«Удивляюсь таким людям, как Саша Паль, например, которые могут вообще ничего не делать на протяжении всего дня. Он может прочитать что-то, посмотреть, один раз сходить на улицу на пять минут — и все. Я так не умею. Мне всегда надо что-то делать, придумывать... Я все равно найду себе какое-то дело, кому-то позвоню, что-то обсужу, что-то предприму, придумаю. Даже если я вдруг решаю остаться дома, все равно найду для себя что-то. Как минимум встречусь с друзьями; поскольку все они, как правило, из киношной индустрии, в процессе разговора обязательно рождаются какие-то новые идеи. Я не могу без этого. Это для меня как большой наркотик».

«Удивляюсь таким людям, как Саша Паль»: Александр Петров о прокрастинации
фото: Александр Паль внимательно слушает

«Внутри меня работает какой-то моторчик, который заставляет меня идти в разных направлениях и пробовать себя в разных областях. Тем не менее я себя сдерживаю и понимаю, что нахожусь на перепутье и не понимаю, как и куда дальше. Я всегда в голове выстраивал картину-понимание на ближайшие два года, то есть продумываю на два шага вперед. Я, например, понимал, что делаю и куда иду в 2019 и 2020 годах, а дальше — пока не знаю, но уже задумываюсь. Конечно, все может сложиться как угодно, но какой-то план, наверное, выстраивать стоит. Был момент, когда я хотел снимать кино, но потом отказался от этой мысли, потому что понял, что к этому пока не готов. Есть предложения и по продюсированию, но я не уверен и в этом. Мне, конечно, больше по душе актерская профессия, но при этом я понимаю, что в какой-то момент нужно будет заниматься чем-то еще, потому что от тебя этого ждут люди. Сложно очень».

«Удивляюсь таким людям, как Саша Паль»: Александр Петров о прокрастинации

О направлении движения

«Сейчас у меня начался такой период, когда осознание того, что надо выходить из зоны комфорта, становится острым. Ты думаешь о том, что нужно обязательно куда-то двигаться, придумать что-то новое. Хочется себя бросать в какие-то очень интересные проекты. Мы с моим агентом Катей Корниловой уже какое-то время выстраиваем отношения с западным рынком. Это очень долгий процесс, но идти вперед и двигаться дальше, конечно, нужно».

О голливудских амбициях и Родине

«Знаю, что люди тысячами пытаются попасть в Голливуд и так же, как и я, снимают и отправляют на рассмотрение self-tape, бесконечно пробуются и пытаются попасть в зарубежные проекты, но меня теперь уже не остановить. Притом что я не собираюсь никуда переезжать, я в этом плане скорее патриот, человек мира. Более того, я бы хотел, чтобы русское кино развивалось и росло, и лично готов способствовать этому. Но вместе с тем интересно пробовать себя и в международных проектах».

«Удивляюсь таким людям, как Саша Паль»: Александр Петров о прокрастинации

О разнице между Серебренниковым и Звягинцевым

«Я, безусловно, уважаю его фильмы и восхищаюсь его мастерством, талантом и творчеством, но сказать, что они мне близки, не могу. Потому что, так или иначе, он направлен на фестивальную жизнь. Мне скорее нравятся люди, которые сначала могут сделать блокбастеры, а затем какое-то маленькое кино, потом дерзнуть с нелепой комедией — то есть все время экспериментируют. Пробуют что-то новое. Звягинцев нашел свой язык, которым разговаривает в основном с западной аудиторией. Видимо, он на это нацелен, и это очень амбициозная цель на самом деле. Благодаря ему многие говорят о том, что в России есть кино. Это, конечно, заслуживает большого уважения. Но сказать, что мне это близко, все-таки не могу. Кирилл Серебренников мне больше импонирует, в его работах нет никакой явной направленности на западные фестивали. Он просто кайфует от того, что делает. Он разговаривает с абсолютно разной аудиторией на всем понятном языке, то есть в этом смысле настоящий человек мира. И он на себя бросает такие обстоятельства, которые могут кому-то показаться сумасшествием, но в этом плане он честен. С Кириллом Семеновичем я бы очень хотел поработать. Надеюсь, получится».
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«Удивляюсь таким людям, как Саша Паль»: Александр Петров о прокрастинации фотографии
«Удивляюсь таким людям, как Саша Паль»: Александр Петров о прокрастинации фотографии
«Удивляюсь таким людям, как Саша Паль»: Александр Петров о прокрастинации фотографии
«Удивляюсь таким людям, как Саша Паль»: Александр Петров о прокрастинации фотографии
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