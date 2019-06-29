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Вера Алентова и Владимир Меньшов открыли самое большое граффити в Южно-Сахалинске

29 июня
2019 год

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29 июня 2019
28 июня в рамках фестиваля телевизионных фильмов «Утро Родины», который проходит в Южно-Сахалинске, состоялось открытие граффити, посвященного фильму «Москва слезам не верит». Из пяти граффити проекта «Киноцитаты на улицах Южно-Сахалинска» этот мурал будет самым большим. На открытии присутствовали режиссёр фильма Владимир Меньшов и его супруга, исполнившая главную роль актриса Вера Алентова. Пользуясь случаем, артисты увековечили свои подписи на стене.

Вера Алентова и Владимир Меньшов открыли самое большое граффити в Южно-Сахалинске

«Южно-Сахалинск и фестиваль принесли нам неожиданный сюрприз в виде этой стены. Такого у нас еще не было, хотя мы много чего видели и много где с кино ездили, — признался режиссер. — Фильму в конце июля как раз в этом году исполнится ровно 40 лет. В 1979 я этот фильм только сдавал в Госкино, и он был принят. Это означает прощание с фильмом. Но у нас это прощание получилось долгим».

Вера Алентова и Владимир Меньшов открыли самое большое граффити в Южно-Сахалинске
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персоны
Вера АлентоваВладимир Меньшов
фильмы
Москва слезам не верит

фотографии >>
Вера Алентова и Владимир Меньшов открыли самое большое граффити в Южно-Сахалинске фотографии
Вера Алентова и Владимир Меньшов открыли самое большое граффити в Южно-Сахалинске фотографии
Вера Алентова и Владимир Меньшов открыли самое большое граффити в Южно-Сахалинске фотографии
Вера Алентова и Владимир Меньшов открыли самое большое граффити в Южно-Сахалинске фотографии
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