Вера Алентова и Владимир Меньшов открыли самое большое граффити в Южно-Сахалинске

28 июня в рамках фестиваля телевизионных фильмов «Утро Родины», который проходит в Южно-Сахалинске, состоялось открытие граффити, посвященного фильму «Москва слезам не верит»
. Из пяти граффити проекта «Киноцитаты на улицах Южно-Сахалинска»
этот мурал будет самым большим. На открытии присутствовали режиссёр фильма Владимир Меньшов
и его супруга, исполнившая главную роль актриса Вера Алентова
. Пользуясь случаем, артисты увековечили свои подписи на стене.
«Южно-Сахалинск и фестиваль принесли нам неожиданный сюрприз в виде этой стены. Такого у нас еще не было, хотя мы много чего видели и много где с кино ездили
, — признался режиссер. — Фильму в конце июля как раз в этом году исполнится ровно 40 лет. В 1979 я этот фильм только сдавал в Госкино, и он был принят. Это означает прощание с фильмом. Но у нас это прощание получилось долгим»
.