От коммуниста до Наполеона: Как Кристиан Клавье бросил политику ради комедии

4 июля в российских кинотеатрах начинается прокат французской комедии «Ибица» режиссера Арно Лемора. Главную роль в фильме исполнил Кристиан Клавье - его герой Филипп пытается найти общий язык с детьми своей возлюбленной Кароль (Матильда Сенье).
Ершистые подростки не скрывают своего пренебрежения по отношению к «старому зануде» Филиппу. Тогда Филипп решает подкупить детей отпуском в месте, которое они смогут выбрать сами. Предсказуемо этим местом оказывается «остров торчков и тусовщиков» Ибица, где Филиппу предстоит не только наладить отношения с подростками, но и бесконечно удивляться самому себе.
Сюжет фильма «Ибица» легкомысленный и предсказуемый именно в силу своего жанра. Что еще нужно в разгар лета! Для Кино-Театра.ру это лишний повод поговорить о феномене Кристиана Клавье - одного из лучших комедиантов французского кино последних четырех десятилетий.
История знает случаи, когда политиками, и даже президентами, становились бывшие актеры. В случае с Клавье все произошло наоборот. Проучившись два года в Парижском институте политики на политолога и даже некоторое время пробыв в рядах французских коммунистов, будущая звезда французского кино быстро опомнился и сменил трибуну на подмостки.
Взрывы хохота в «Колонне»
фото: Клавье с первой женой Мари-Анн Шазель
Все начиналось в кафе-театр «Колонна», разновидности парижских кабаре, где молодые таланты могли попробовать свои силы в театральном искусстве. Здесь и состоялся дебют Клавье. Вместе с командой своих лицейских друзей, среди которых была и его будущая жена Мари-Анн Шазель, заводила и прирожденный комедиант Клавье представил публике свой первый спектакль «Здесь нет Жоржа». Свою труппу друзья назвали Le Splendid («Великолепный»). Спектакль имел грандиозный успех, особенно всем понравился дуэт Клавье и Анн-Мари, которых стали называть «самой взрывной парой за всю историю кафе-театров».
Жак-Простак и «идеальный киллер»
Если 70-е и 80-е для актера были наполнены неопределенностью и поисками себя, то 90-е годы стали звездными для Клавье, принеся ему титул одного из лучших комедийных актеров Франции. А самой Франции – два блистательных комических дуэта с участием Клавье: с Жаном Рено и с Жераром Депардье. Оба актера впоследствии стали его близкими друзьями. Появление первого дуэта, Клавье-Рено, ознаменовал выход криминальной кинокомедии «Операция «Тушёнка», где Клавье сыграл мужа-недотепу, жена которого задействована в замысловатой операции спецслужб под руководством героя Жана Рено.
Сочетание комического дара Клавье с ледяным меланхолическим стилем «идеального киллера», как называли Рено кинокритики, никого не оставило равнодушным. Дуэт выстрелил, и затем бомбическая пара появилась еще в пяти фильмах: «Пришельцы» (включая два сиквела), «Корсиканец» и «Папаши без вредных привычек». Фильм «Пришельцы» стал настолько успешным, что принес обоим актерам номинации на премию «Сезар» за лучшую мужскую роль. Фильм получил продолжение, а третью часть (2016) сняли уже в Голливуде. Правда, об этом моменте своей карьеры Кристиан Клавье вспоминает с сожалением: «Реальный Голливуд отличается от мифического. Это очень жесткие профессиональные взаимоотношения. Под личиной внешней свободы и актерской независимости всё накрепко регламентировано: от фразы до поворота головы. Вещи, которые диктуются раз и навсегда, свидетельствуют об отсутствии настоящей свободы. Все указания спускаются сверху, и всякое отклонение от предначертанного рисунка роли не допускается. В этом смысле мне кажется, что Голливуд — это успешно построенный коммунизм».
Оба фильма имели феноменальный успех. Однако сниматься в третьей части, помня опыт «Пришельцев», Клавье отказался: «Я не очень люблю сниматься в продолжениях. Дважды я уже появлялся в качестве Астерикса. Снова я мог бы взяться за эту роль только в том случае, если будут потрясающий сценарий и выдающийся режиссер».
Клавье - трагик
«В любой комедии есть трагизм!» - говорил актер, но и чисто драматические роли ему были интересны. Еще в самом начале карьеры, в перерывах между балаганными выходами в «Колонне» и написанием очередной комедии Клавье осваивал искусство драматической игры в театре Циллы Челтон, где работал над ролью Гамлета. В более поздние годы такой ролью-вызовом стал для него образ Наполеона Бонапарта в грандиозном мультинациональном проекте мини-сериала «Наполеон» по роману Макса Галло. Над производством сериала работали компании из 9 стран, он стал одним из самых дорогих телевизионным мини-сериалом в Европе - бюджет составил около 40 млн евро. Несмотря на внешнее сходство с Наполеоном и даже одинаковый рост (168 см), выбор Клавье на эту роль многими французами воспринимался как недоразумение. «Они прыскали со смеху, а я не понимала почему, - вспоминает о тех съемках Изабелла Росселини, сыгравшая роль Жозефины, - До меня не доходило, что в сознании французов он существует только как виртуозный комик! Клавье немного смущала драматическая роль, для него это было настоящим испытанием». Сам актер этого не отрицает: «Когда я получил такое предложение, то буквально пел! Пел во весь голос. А потом два года готовился, входил в образ. Это было сложно и опасно. Опасно плохо сыграть человека, которого уважает вся Франция. Но после выхода фильма меня не били, значит все неплохо». Сериал «Наполеон» стал обладателем многих международных премий, в том числе, как лучший телевизионный фильм.
И все же французы в чем-то правы, желая видеть Клавье исключительно в комических образах простаков и прохиндеев - любимых национальных типажей. «Я люблю смешить людей», - говорит Кристиан Клавье. И у него это отлично получается.