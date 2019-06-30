Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева

24 июня в московском Электротеатре Станиславский состоялась презентация танцевального шоу «Сны Спящей красавицы», главную роль в котором исполняет балерина Диана Вишнева. Для Вишневой участие в этом проекте послужило дополнительным стимулом к возвращению прежней формы после рождения первенца: «Этот проект появился в моей жизни еще до рождения сына, но тогда он был в виде идеи. Идея начала обретать реальные очертания около года назад, и для меня стало очень сильной мотивацией поскорее вернуться в форму после родов, чтобы принять участие в этом уникальном спектакле. Благодаря этому новому проекту мы хотим заглянуть в будущее и понять, какого формата спектакли будут в будущем, и какие технологии станут его неотъемлемой частью. Мы так привлекаем новую аудиторию, которая привыкла жить в виртуальном мире. Все, что связано с этим проектом, — это совершенно новый опыт. Такой art dance перформанс. Это и современное искусство, и электронная музыка, и футуристические костюмы, и работа художников по свету, и хореография», - рассказала балерина.
Премьера шоу намечена на середину сентября текущего года. Среди гостей вечера были замечены Ольга Зуева, Равшана Куркова, Чулпан Хаматова, Игорь Петренко и другие.
29 июня в Эрмитаже прошел XIV благотворительный гала-прием, темой которого стал павильон России на Венецианской биеннале, созданный при поддержке ЦУМ Art Foundation и курируемый в этом году Государственным Эрмитажем. На мероприятии были замечены Анна Михалкова и Дарья Мороз, балерина Диана Вишнева, телеведущий Андрей Малахов и другие.