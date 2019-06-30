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Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева

30 июня
2019 год

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30 июня 2019
24 июня в московском Электротеатре Станиславский состоялась презентация танцевального шоу «Сны Спящей красавицы», главную роль в котором исполняет балерина Диана Вишнева. Для Вишневой участие в этом проекте послужило дополнительным стимулом к возвращению прежней формы после рождения первенца: «Этот проект появился в моей жизни еще до рождения сына, но тогда он был в виде идеи. Идея начала обретать реальные очертания около года назад, и для меня стало очень сильной мотивацией поскорее вернуться в форму после родов, чтобы принять участие в этом уникальном спектакле. Благодаря этому новому проекту мы хотим заглянуть в будущее и понять, какого формата спектакли будут в будущем, и какие технологии станут его неотъемлемой частью. Мы так привлекаем новую аудиторию, которая привыкла жить в виртуальном мире. Все, что связано с этим проектом, — это совершенно новый опыт. Такой art dance перформанс. Это и современное искусство, и электронная музыка, и футуристические костюмы, и работа художников по свету, и хореография», - рассказала балерина.
Премьера шоу намечена на середину сентября текущего года. Среди гостей вечера были замечены Ольга Зуева, Равшана Куркова, Чулпан Хаматова, Игорь Петренко и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева
фото: Диана Вишнева

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева
фото: Игорь Петренко и Кристина Бродская

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева
фото: Чулпан Хаматова

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева
фото: Ольга Зуева и Равшана Куркова

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева
фото: Лукерья Ильяшенко

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева
фото: Елена Летучая с мужем

27 июня в Лос-Анджелесе прошла закрытая вечеринка по случаю открытия новой выставки Louis Vuitton. Среди гостей мероприятия были Алисия Викандер, Дженнифер Коннелли, Нина Добрев, Орландо Блум и другие поклонники бренда.

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева
фото: Дженнифер Коннелли

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева
фото: Алисия Викандер

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева
фото: Нина Добрев

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева
фото: Милли Бобби Браун

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева

28 июня в ресторане Центрального дома литераторов состоялась церемония награждения лауреатов независимой театральной премии имени Андрея Лобанова, которая была учреждена художественным руководителем театра им. М.Н. Ермоловой Олегом Меньшиковым. На церемонии были замечены Александр Петров, Жора Крыжовников, Дарья Мельникова, Кристина Асмус и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева
фото: Александр Петров и Олег Меньшиков

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева
фото: Кристина Асмус

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева
фото: Дарья Мельникова

29 июня в Эрмитаже прошел XIV благотворительный гала-прием, темой которого стал павильон России на Венецианской биеннале, созданный при поддержке ЦУМ Art Foundation и курируемый в этом году Государственным Эрмитажем. На мероприятии были замечены Анна Михалкова и Дарья Мороз, балерина Диана Вишнева, телеведущий Андрей Малахов и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева
фото: Анна Михалкова

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева
фото: Дарья Мороз

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева
фото: Андрей Малахов

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева
фото: Диана Вишнева

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева
фото: Александр Невзоров
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Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Диана Вишнева фотографии
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