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Риз Уизерспун, Николь Кидман и Джейсон Момоа на свадьбе Зои Кравиц

30 июня
2019 год

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30 июня 2019
Звезда сериала «Большая маленькая ложь» Зои Кравиц тайно расписалась с актёром Карлом Глусманом еще в мае. А 29 июня пара отпраздновала пышную свадьбу в парижском доме отца Зои, музыканта Ленни Кравица, созвав в столицу Франции именитых гостей из Америки и Великобритании. Поздравить молодоженов приехали Николь Кидман, Шейлин Вудли, Риз Уизерспун, Лора Дерн, Эдди Редмэйн, Кара Делевинь, Аннабель Уоллис и Крис Пайн, а также отчим Зои Джейсон Момоа и её мама Лиза Боне.Фотографии с самого торжества пока нигде не появились, но папарацци удалось заснять вереницу нарядных гостей, направляющихся к особняку Ленни Кравица.

Риз Уизерспун, Николь Кидман и Джейсон Момоа на свадьбе Зои Кравиц
фото: Кара Делевинь, Эшли Бенсон и Эбби Ли Кершоу

Риз Уизерспун, Николь Кидман и Джейсон Момоа на свадьбе Зои Кравиц
фото: Шейлин Вудли

Риз Уизерспун, Николь Кидман и Джейсон Момоа на свадьбе Зои Кравиц
фото: Риз Уизерспун

Риз Уизерспун, Николь Кидман и Джейсон Момоа на свадьбе Зои Кравиц
фото: Мариса Томей в приятной компании

Риз Уизерспун, Николь Кидман и Джейсон Момоа на свадьбе Зои Кравиц
фото: Аннабель Уоллис и Крис Пайн

Риз Уизерспун, Николь Кидман и Джейсон Момоа на свадьбе Зои Кравиц
фото: Лора Дерн

Риз Уизерспун, Николь Кидман и Джейсон Момоа на свадьбе Зои Кравиц
фото: Сэм и Аарон Тейлор-Джонсон

Риз Уизерспун, Николь Кидман и Джейсон Момоа на свадьбе Зои Кравиц
фото: Эдди Редмэйн с супругой

Самой свадьбе предшествовал предсвадебный ужин, фотографии с которого опубликовал журнал People.

Риз Уизерспун, Николь Кидман и Джейсон Момоа на свадьбе Зои Кравиц
фото: Зои Кравиц и Карл Глусман

Риз Уизерспун, Николь Кидман и Джейсон Момоа на свадьбе Зои Кравиц
фото: Ленни Кравиц

Риз Уизерспун, Николь Кидман и Джейсон Момоа на свадьбе Зои Кравиц
фото: Лиза Боне

Риз Уизерспун, Николь Кидман и Джейсон Момоа на свадьбе Зои Кравиц
фото: Джейсон Момоа

Риз Уизерспун, Николь Кидман и Джейсон Момоа на свадьбе Зои Кравиц
фото: Риз Уизерспун

Риз Уизерспун, Николь Кидман и Джейсон Момоа на свадьбе Зои Кравиц
фото: Кара Делевинь

Риз Уизерспун, Николь Кидман и Джейсон Момоа на свадьбе Зои Кравиц
фото: Лора Дерн

Риз Уизерспун, Николь Кидман и Джейсон Момоа на свадьбе Зои Кравиц
фото: Шейлин Вудли

Риз Уизерспун, Николь Кидман и Джейсон Момоа на свадьбе Зои Кравиц

Риз Уизерспун, Николь Кидман и Джейсон Момоа на свадьбе Зои Кравиц
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Риз Уизерспун, Николь Кидман и Джейсон Момоа на свадьбе Зои Кравиц фотографии
Риз Уизерспун, Николь Кидман и Джейсон Момоа на свадьбе Зои Кравиц фотографии
Риз Уизерспун, Николь Кидман и Джейсон Момоа на свадьбе Зои Кравиц фотографии
Риз Уизерспун, Николь Кидман и Джейсон Момоа на свадьбе Зои Кравиц фотографии
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