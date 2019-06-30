Риз Уизерспун, Николь Кидман и Джейсон Момоа на свадьбе Зои Кравиц

Звезда сериала «Большая маленькая ложь» Зои Кравиц
тайно расписалась с актёром Карлом Глусманом
еще в мае. А 29 июня пара отпраздновала пышную свадьбу в парижском доме отца Зои, музыканта Ленни Кравица
, созвав в столицу Франции именитых гостей из Америки и Великобритании. Поздравить молодоженов приехали Николь Кидман
, Шейлин Вудли
, Риз Уизерспун
, Лора Дерн
, Эдди Редмэйн
, Кара Делевинь
, Аннабель Уоллис
и Крис Пайн
, а также отчим Зои Джейсон Момоа
и её мама Лиза Боне
.Фотографии с самого торжества пока нигде не появились, но папарацци удалось заснять вереницу нарядных гостей, направляющихся к особняку Ленни Кравица.
фото: Кара Делевинь, Эшли Бенсон и Эбби Ли Кершоу
фото: Шейлин Вудли
фото: Риз Уизерспун
фото: Мариса Томей в приятной компании
фото: Аннабель Уоллис и Крис Пайн
фото: Лора Дерн
фото: Сэм и Аарон Тейлор-Джонсон
фото: Эдди Редмэйн с супругой
Самой свадьбе предшествовал предсвадебный ужин, фотографии с которого опубликовал журнал People.
фото: Зои Кравиц и Карл Глусман
фото: Ленни Кравиц
фото: Лиза Боне
фото: Джейсон Момоа
фото: Риз Уизерспун
фото: Кара Делевинь
фото: Лора Дерн
фото: Шейлин Вудли