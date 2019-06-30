«Многие говорили, что я выглядела, как стерва»: Ксения Суркова о маске и взрослении

Канал ТНТ покажет летом все сезоны сериала «Ольга». В преддверии этой ковровой бомбардировки журнал Hello! взял интервью
у исполнительницы роли Ани Ксении Сурковой
. Актриса призналась, что свалившаяся на неё популярность уже осложняет передвижение по городу, но пока что мало чем смогла пригодиться в профессиональном плане.
О двойственности популярности
«Популярность пришла среди народа - спокойно зайти в метро я уже не могу. Гулять, ездить в общественном транспорте тоже сложно. Меня не воспринимают как 30-летнюю Ксению Суркову, меня воспринимают как 18-летнюю Аню из «Ольги». «Где? Чо? Эй! Поехали, покатаемся». Или играешь в эту игру, или извиняешься и вежливо объясняешь, что Аня это не я. Иногда специально одеваюсь так, чтоб меня не узнали. А с другой стороны, от этой популярности работы не прибавилось. К сожалению».
«В Instagram приходит много сообщений, разумеется. Пишут и помладше дети. Чувствую ответственность перед ними. Многие, кстати, расстраиваются, что я не Анька с экрана, а тетенька или даже занудная бабка»
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О своём взрослении
«Я была тихушница. Переживала все внутри себя. У меня было неприступное выражение лица, хотя я открытый и добрый, отзывчивый человек. Многие говорили, что я выглядела, как стерва. А это была маска. Люди боялись заговорить со мной, такой у меня был вид. Еще я любила эпатировать - одеждой. Привлекать к себе внимание. Могла запеть в метро, когда мы ехали с подругой, или ходить по улице с привязанной к веревке бутылкой и говорить, что это моя собака. Разное было взросление. И гулянки втихаря от мамы, конечно, тоже были. Я конспиратор. Иногда мне кажется, что я толком и не выросла. Взросление - наверное, это ответственность. Поэтому и взрослеть не хочется»
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«Я была довольно послушным ребенком. Максимализм начался в институте. Когда была первая любовь, и ночью меня не пускали на улицу к нему, я говорила маме, что сбегу, уеду. Это присуще любому подростку».
О личной жизни и своевременности семьи
«Если брать моих однокурсниц или подруг, - у всех дети, некоторые даже в школу идут. Дело не в поколении, а в обстоятельствах жизни и том, как она складывается. Семьи создаются, когда это приходит в жизнь. Когда хочешь этого. Мое мнение такое. У кого-то иначе. Кто-то проходит школу и серьезный путь, кто-то нет. Иногда я завидую, глядя на подруг и их детей. А иногда задумываюсь о том, что это не просто так. Значит, еще не время. У Вселенной свои замыслы и потребности. Что такое «взрослая жизнь»? В одном сериале я видела пару, которая кайфовала друг от друга, а потом стали семьей и успокоились. Я тоже жила в гражданском браке, меня это устраивало. Сейчас я одна, и это прекрасно. Меня все устраивает. Мне нужно научиться, чтобы не было скучно с собой. Чтобы не зависеть от людей, которые приходят и уходят. Негативный опыт родителей тут ни при чем. Хотя бывает и как у Аньки - она всячески держится за парня, чтобы не повторять опыт мамы. Но это не типичный путь. У каждого свои уроки. У меня такого нет».
О любимых книгах и сериалах
«Книги - моя любовь с детства. У нас всегда было дома много книг. Терпеть не могу электронные. Мне нужно чувствовать запах книги, листать страницы, понимать, сколько осталось до конца истории. Из того, что читаю сейчас, могу порекомендовать «4321» Пола Остера - тысяча страниц. История развития жизни одного человека со множеством сценариев. Еще очень понравилась «Война и мир», которую перечитала. Как можно в школе ее проходить? Что там можно понять в 14-15 лет? Там так интересно! Столько мыслей, отступлений, размышлений. Достоевский - моя любовь, «Братья Карамазовы» перечитывала трижды и еще буду перечитывать. В последнее время много читала американского психотерапевта Александра Лоуэна, изучавшего биоэнергетику - как обращаться к психике путем физических упражнений. Очень круто. «Радикальное прощение» Колина Типпинга - знаю, что многие актеры читают ее. Наверное, период у меня сейчас такой: поиск истины. Сейчас ударилась в йогу, изучаю искусство медитации. Многим желаю этим заняться, если интересно. Кино могу смотреть вечно. Тарковский, Бергман - «настольное кино». Люблю азиатское кино с его философией, эстетикой и поэтикой - Вонг Кар Вай. Недавно была на неделе венской оперы в «Зарядье» - тоже потрясающие ощущения! Хотя в юности ходила в оперу и чуть не уснула, мы с родителями сбежали. Сейчас много крутых современных постановок: иммерсивная опера «Пиковая дама», где каждый зритель - участник действия. В записи смотрела перепостановку балета Нуриева «Щелкунчик». Нереально! Что касается сериалов, то тоже есть мощные образцы: «Вражда», «Восьмое чувство», «Вершина озера», «Чернобыль», конечно. Так и знала, что американцы скоро начнут снимать наши истории. Ведь у нас их столько...»