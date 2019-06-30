Кейт Мара рассказала о выкидыше и тяжелых родах

В мае 2019 года у актеров Кейт Мары
и Джейми Белла
родилась дочь. У Белла уже есть пятилетний сын от предыдущего брака с актрисой Эван Рейчел Вуд
, а вот для 36-летней Кейт этот ребенок был первым и долгожданным. Первая беременность актрисы закончилась выкидышем, а роды начались раньше срока. Об этом актриса рассказала в одном из эпизодов подкаста Dr. Berlin’s Informed Pregnancy Podcast.
Изначально Кейт хотела родить дома естественным путём, но схватки начались на 36 неделе беременности. Актрисе диагностировали холестаз печени, поэтому ей пришлось лечь в больницу, так как заболевание могло навредить ребенку. Роды оказались мучительными - схватки продолжались три дня, но актриса не теряла надежды родить самостоятелно. Сначала врачи настояли на эпидуральной анестезии, но когда спустя два дня у Кейт начался сильный жар, врачи экстренно провели кесарево сечение.
«Мне было страшно, когда делали кесарево… Я боялась, что всё закончится плохо для меня или малышки. К тому же на тот момент я очень устала и сама попросила о кесареве, так как уже просто хотела, чтобы это все закончилось. Но в итоге я очень разочарована тем, что не смогла родить так, как хотела».