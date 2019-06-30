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Кейт Мара рассказала о выкидыше и тяжелых родах

30 июня
2019 год

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30 июня 2019
В мае 2019 года у актеров Кейт Мары и Джейми Белла родилась дочь. У Белла уже есть пятилетний сын от предыдущего брака с актрисой Эван Рейчел Вуд, а вот для 36-летней Кейт этот ребенок был первым и долгожданным. Первая беременность актрисы закончилась выкидышем, а роды начались раньше срока. Об этом актриса рассказала в одном из эпизодов подкаста Dr. Berlin’s Informed Pregnancy Podcast.

Кейт Мара рассказала о выкидыше и тяжелых родах

Изначально Кейт хотела родить дома естественным путём, но схватки начались на 36 неделе беременности. Актрисе диагностировали холестаз печени, поэтому ей пришлось лечь в больницу, так как заболевание могло навредить ребенку. Роды оказались мучительными - схватки продолжались три дня, но актриса не теряла надежды родить самостоятелно. Сначала врачи настояли на эпидуральной анестезии, но когда спустя два дня у Кейт начался сильный жар, врачи экстренно провели кесарево сечение.

«Мне было страшно, когда делали кесарево… Я боялась, что всё закончится плохо для меня или малышки. К тому же на тот момент я очень устала и сама попросила о кесареве, так как уже просто хотела, чтобы это все закончилось. Но в итоге я очень разочарована тем, что не смогла родить так, как хотела».
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Кейт Мара рассказала о выкидыше и тяжелых родах фотографии
Кейт Мара рассказала о выкидыше и тяжелых родах фотографии
Кейт Мара рассказала о выкидыше и тяжелых родах фотографии
Кейт Мара рассказала о выкидыше и тяжелых родах фотографии
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