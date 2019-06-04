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«Я виню себя в случившемся»: Галина Польских рассказала об аварии, в которую попал ее внук

4 июня
2019 год

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4 июня 2019
79-летняя Галина Польских дважды была замужем, но оба брака не сложились. Актриса решила посвятить свою жизнь детям и единственному внуку – Филиппу, с которым в 2011 году случилось несчастье. В недавнем интервью Польских призналась, что винит себя в произошедшем.

«Я виню себя в случившемся»: Галина Польских рассказала об аварии, в которую попал ее внук

Саму Галину Александровну воспитывала бабушка. Когда родился Филипп, актриса взяла его воспитание на себя. В подростковом возрасте ее внук увлекся инженерией и мечтал проектировать новые модели мотоциклов. Позже Филипп поступил в британский университет на соответствующую специальность.

Летом 2011 года Филипп приехал в Россию на каникулы. Утром он ехал на подаренном родителями мотоцикле, не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение. Тогда ему было 19 лет.

«Я виню себя в случившемся»: Галина Польских рассказала об аварии, в которую попал ее внук
фото: Галина Польских с внуком Филиппом

После аварии Филиппа доставили в больницу. Врачи сказали, что из-за многочисленных переломов придется ампутировать парню ногу.

«Я виню себя в случившимся. Еще тогда друзья его говорили, что колесо барахлит. Ну ничего: главное, что живой! Справимся как-то», - сказала Галина Александровна.
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«Я виню себя в случившемся»: Галина Польских рассказала об аварии, в которую попал ее внук фотографии
«Я виню себя в случившемся»: Галина Польских рассказала об аварии, в которую попал ее внук фотографии
«Я виню себя в случившемся»: Галина Польских рассказала об аварии, в которую попал ее внук фотографии
«Я виню себя в случившемся»: Галина Польских рассказала об аварии, в которую попал ее внук фотографии
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