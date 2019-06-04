Линдси Лохан возвращается к музыке

После того, как 32-летняя Линдси Лохан
решила сделать паузу в карьере, от нее практически не было новостей. Зимой 2017 года стало известно, что актриса переехала в Дубай, сбежав таким образом от долгов
. Позднее Лохан заявила, что всерьез занялась клубным бизнесом и хочет купить целый остров
. А летом 2018 года актриса запустила свое реалити-шоу на MTV
, съемки которого проходили на ее собственном курорте.
Однако, несмотря на успехи в бизнесе, Линдси возвращается в шоу-бизнес. В этом году в прокат выходит триллер «Среди теней»
с Линдси Лохан в главной роли. А на днях актриса опубликовала в Инстаграме
фото из звукозаписывающей студии, намекнув на то, что скоро она выпустит новый сингл.
«Упорно тружусь»
, - написала Лохан в комментарии.
Последний сингл Линдси «Bossy» вышел в 2008 году. Фанаты пожелали актрисе удачи и пообещали с нетерпением ждать новой песни.