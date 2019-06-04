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Линдси Лохан возвращается к музыке

4 июня
2019 год

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4 июня 2019
После того, как 32-летняя Линдси Лохан решила сделать паузу в карьере, от нее практически не было новостей. Зимой 2017 года стало известно, что актриса переехала в Дубай, сбежав таким образом от долгов. Позднее Лохан заявила, что всерьез занялась клубным бизнесом и хочет купить целый остров. А летом 2018 года актриса запустила свое реалити-шоу на MTV, съемки которого проходили на ее собственном курорте.

Линдси Лохан возвращается к музыке

Однако, несмотря на успехи в бизнесе, Линдси возвращается в шоу-бизнес. В этом году в прокат выходит триллер «Среди теней» с Линдси Лохан в главной роли. А на днях актриса опубликовала в Инстаграме фото из звукозаписывающей студии, намекнув на то, что скоро она выпустит новый сингл.

Линдси Лохан возвращается к музыке

«Упорно тружусь», - написала Лохан в комментарии.

Последний сингл Линдси «Bossy» вышел в 2008 году. Фанаты пожелали актрисе удачи и пообещали с нетерпением ждать новой песни.
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Линдси Лохан возвращается к музыке фотографии
Линдси Лохан возвращается к музыке фотографии
Линдси Лохан возвращается к музыке фотографии
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