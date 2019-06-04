Игорь Миркурбанов станет виртуальным ведущим фестиваля «Дикая мята»

28-30 июня в 140 километрах от Москвы состоится музыкальный фестиваль «Дикая мята», в рамках которого выступят десятки отечественных и зарубежных исполнителей (Primal Scream, «Мумий Тролль», The Hatters, «Тараканы!», «Кирпичи», The Blind Suns и т.д.)
Творческая группа фестиваля выпустила видео-анонс фестиваля, в котором снялся актёр театра и кино Игорь Миркурбанов. Актёр выступил в образе Порфирия Петровича - искусственного интеллекта из спектакля Константина Богомолова«Ай Фак. Трагедия».
Этот образ был выбран не случайно: тема «Дикой Мяты» этого года – взаимодействие человека и искусственного интеллекта. Кроме того, «Порфирий Петрович» предстанет перед зрителями в качестве виртуального ведущего фестиваля наряду с основными ведущими главной сцены. Продюсеры обещают зрителям крайнее и перманентное удивление от увиденного и услышанного. Главная сцена в этом году будет в полтора раза больше прошлогодней, и, сообразно теме фестиваля, супертехнологичной и интерактивной. Порфирий Петрович будет «анализировать профили тех, кто приезжает на фестиваль, данные о посещаемости фестивального поля и просто философствовать».