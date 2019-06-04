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Игорь Миркурбанов станет виртуальным ведущим фестиваля «Дикая мята»

4 июня
2019 год

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4 июня 2019
28-30 июня в 140 километрах от Москвы состоится музыкальный фестиваль «Дикая мята», в рамках которого выступят десятки отечественных и зарубежных исполнителей (Primal Scream, «Мумий Тролль», The Hatters, «Тараканы!», «Кирпичи», The Blind Suns и т.д.)

Игорь Миркурбанов станет виртуальным ведущим фестиваля «Дикая мята»

Творческая группа фестиваля выпустила видео-анонс фестиваля, в котором снялся актёр театра и кино Игорь Миркурбанов. Актёр выступил в образе Порфирия Петровича - искусственного интеллекта из спектакля Константина Богомолова «Ай Фак. Трагедия».

Игорь Миркурбанов станет виртуальным ведущим фестиваля «Дикая мята»

Этот образ был выбран не случайно: тема «Дикой Мяты» этого года – взаимодействие человека и искусственного интеллекта. Кроме того, «Порфирий Петрович» предстанет перед зрителями в качестве виртуального ведущего фестиваля наряду с основными ведущими главной сцены. Продюсеры обещают зрителям крайнее и перманентное удивление от увиденного и услышанного. Главная сцена в этом году будет в полтора раза больше прошлогодней, и, сообразно теме фестиваля, супертехнологичной и интерактивной. Порфирий Петрович будет «анализировать профили тех, кто приезжает на фестиваль, данные о посещаемости фестивального поля и просто философствовать».

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персоны
Константин БогомоловИгорь Миркурбанов

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Игорь Миркурбанов станет виртуальным ведущим фестиваля «Дикая мята» фотографии
Игорь Миркурбанов станет виртуальным ведущим фестиваля «Дикая мята» фотографии
Игорь Миркурбанов станет виртуальным ведущим фестиваля «Дикая мята» фотографии
Игорь Миркурбанов станет виртуальным ведущим фестиваля «Дикая мята» фотографии
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