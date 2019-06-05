Бари Алибасов попал в реанимацию

Российский музыкант и продюсер, супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной
, Бари Алибасов
был экстренно госпитализирован в реанимацию НИИ им. Склифосовского с химическим ожогом пищевода.
По словам сына Бари Каримовича, артист случайно выпил средство для прочистки труб, думая, что это сок.
«На столе стоял (стакан), случайно глотнул
», - уточнил Алибасов-младший.
Медики заверили, что им удалось справится с критическим состоянием продюсера, и сейчас оно оценивается, как тяжелое. Поддержать мужа в больницу приехала и Федосеева-Шукшина.
«У него ожог пищевода и ожог желудка второй степени
, - рассказали в НИИ им. Склифосовского. - Состояние тяжелое, но нельзя сказать, что безнадежное или что-то такое. Может начаться кровотечение — сейчас или на 9-10 день. Но мы постараемся, чтобы все было хорошо, он у нас полежит пока
».