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Бари Алибасов попал в реанимацию

5 июня
2019 год

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5 июня 2019
Российский музыкант и продюсер, супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной, Бари Алибасов был экстренно госпитализирован в реанимацию НИИ им. Склифосовского с химическим ожогом пищевода.

Бари Алибасов попал в реанимацию

По словам сына Бари Каримовича, артист случайно выпил средство для прочистки труб, думая, что это сок.

«На столе стоял (стакан), случайно глотнул», - уточнил Алибасов-младший.

Медики заверили, что им удалось справится с критическим состоянием продюсера, и сейчас оно оценивается, как тяжелое. Поддержать мужа в больницу приехала и Федосеева-Шукшина.

«У него ожог пищевода и ожог желудка второй степени, - рассказали в НИИ им. Склифосовского. - Состояние тяжелое, но нельзя сказать, что безнадежное или что-то такое. Может начаться кровотечение — сейчас или на 9-10 день. Но мы постараемся, чтобы все было хорошо, он у нас полежит пока».
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