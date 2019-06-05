Тимур Еремеев стал телеведущим

Актер театра и кино, а также внебрачный сын Спартака Мишулина Тимур Еремеев
за время многочисленных выяснений отношений в эфире с единокровной сестрой Кариной
так примелькался телевизионщикам, что они решили взять его на работу: Еремеев стал ведущим нового проекта «Первого канала» под названием «Семейные тайны».
«Я всегда хотел заниматься телевидением
, - признался Тимур. - Кстати, ещё в юности, сразу после института вёл прямые эфиры на небольшом кабельном окружном канале в Москве. Поэтому проект на главном канале страны — это подходящий вызов для меня и, конечно, то, о чём я мечтал
».
«Семейные тайны» - документальная программа в жанре расследования, которая раскроет тайны звёзд XX века и прольёт свет на загадочные истории, в которых осталось немало домыслов и вопросов. Среди заявленных тем - убийство актрисы Зои Фёдоровой
, исчезновение наследства Леонида Брежнева и обстоятельства смерти Владимира Высоцкого
. Ведущий представит публике вновь открывшиеся факты и поговорит с очевидцами, которые молчали десятки лет.
«Думаю, проект получился интереснейший
, - считает актёр. - Это во многом новый формат для телевидения. Мы попытались динамично и современно соединить документальное кино (ведь для каждого выпуска снимается полноценный фильм), и студийное обсуждение увиденного с людьми, способными не только поддержать тему, но и повернуть её на 360 градусов, чтобы рассмотреть со всех сторон. При этом всё сделано, как мне кажется, со вкусом, а обсуждения проходят, хоть и жарко, но без лишней склочности, весьма камерно. А роль студии у нас выполняет настоящий кинозал
».
В передачах также примут участие историки и эксперты, которые будут обсуждать увиденное и услышанное.
«В каждой теме я нахожу безумно интересные эксклюзивные факты
, - рассказал Еремеев. - Этого вы непрочитаете нигде. Самое интересное — это встречаться с непосредственными свидетелями времени, родственниками великих, участниками истории и получать от них эксклюзивную информацию, о которой они молчали по разным причинам. Недавно меня поразила 92-летняя женщина, которая работала надзирательницей во Владимирском Централе, где сидела Зоя Фёдорова. Она до мельчайших подробностей помнит, что происходило в камере актрисы, чем ее кормили, как мужественно актриса, которая только что была небожительницей, переносила эти невзгоды. Бывшая надзирательница помнит, как Зою Федорову чуть не отправили в карцер вместе с ее сокамерницей Лидией Руслановой за исполнение песни «Валенки». Вместе с внуком Зои Алексеевны, который живет в США, мы пытаемся понять, кто же ее убил? Почему? К ответам на эти вопросы мы подошли очень близко
».