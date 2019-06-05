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Деятели кино поддержали BadComedian

5 июня
2019 год

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5 июня 2019
На днях известный видеоблогер BadComedian (в миру - Евгений Баженов) опубликовал на своем Youtube-канале ролик, в котором сообщил, что уже полгода судится с кинокомпанией Kinodanz, которая подала на него в суд за несоблюдение авторских прав в его обзоре на фильм «За гранью реальности». Представители компании считают, что Баженов превысил допустимый объем цитирования. Сам BadComedian заявил, что иск против него может привести к закрытию канала, а также является попыткой отнять право голоса у тех, кто критикует российское кино.

Деятели кино поддержали BadComedian

Видеоролик вызвал большой общественный резонанс, собрав на данный момент более 4,5 миллиона просмотров. Представители российской киноиндустрии, культуры и шоу-бизнеса тоже в стороне не остались. В поддержку Баженова уже высказались режиссеры Фёдор Бондарчук, Сарик Андреасян, Владимир Бортко, Алексей Чупов, Резо Гигинеишвили, продюсер Александр Роднянский, ведущая Ксения Собчак, писатель Сергей Минаев.

Деятели кино поддержали BadComedian

«Можно как угодно относиться к Жене Баженову, - считает Фёдор Бондарчук. - Я, например, смотрю все его выпуски и, конечно, смотрел разбор моего фильма «Притяжение». Можно принимать критику или не принимать ее, порой она может показаться необъективной, резкой или грубой, но именно она является неотъемлемой частью здоровой киноиндустрии. Это новая российская блогосфера, новая российская кинокритика».

Деятели кино поддержали BadComedian

«Меня сложно заподозрить в любви к Евгению Баженову, также известному миллионам подписчиков его канала как BadComedian. Особенно после того обзора, который он сделал на фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева. Несправедливый и неточный, на мой взгляд, был обзор, - признался Александр Роднянский. - Но я уверен — и это важный момент, — что критика, даже острая и неприятная для авторов обозреваемых фильмов, является неотъемлемой частью здоровой индустрии. И — шире — здорового общества. Я могу быть согласен или не согласен с высказываниями конкретного влогера, но его смотрят миллионы, смотрят по своему выбору, и его мнение важно для огромной части нашей аудитории».

Деятели кино поддержали BadComedian

«Мое обращение, конечно, не к Бэду, а к компании. Вы ведете себя как обиженные дети, - заявил Сергей Минаев. - Поговорите со своими пиарщиками, они заводят вас в ад. Даже если вы выиграете суд, даже если об этом напишут все газеты, что вы засудили BadComedian на 1 млн рублей, каждый ваш последующий фильм (допускаю, что это будет шедевр) всегда будет обречен на провал. Потому что вы останетесь в памяти людей, которые ходят в кинотеатры, как те чуваки, которые засудили BadComedian. Подумайте об этом».

Деятели кино поддержали BadComedian

«Я являюсь одним из авторов закона об авторском праве и четко убежден в необходимости его соблюдения, - написал в Facebook Владимир Бортко. - Соблюдения без искажений и удобных власти или кому бы то ни было превратных трактовок. Если же Евгений Владимирович имеет достаточные фактические аргументы, чтобы утверждать о своей невиновности, то я прошу обратиться его ко мне напрямую по электронной почте или любым другим удобным способом со всеми документами. Будем защищать наше гражданское право критиковать и разбирать с особой тщательностью то, на что идут государственные деньги».

Глава департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольга Любимова, в свою очередь, пояснила, что ведомство к конфликту между BadComedian и Kinodanz отношения не имеет, однако готово рассмотреть вопрос поддержки кинокомпании, если для этого найдется достаточно оснований.
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Сарик АндреасянФёдор БондарчукВладимир БорткоРезо ГигинеишвилиСергей Минаев (II)Александр РоднянскийКсения СобчакАлексей Чупов
фильмы
За гранью реальностиЛевиафанПритяжение

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Деятели кино поддержали BadComedian фотографии
Деятели кино поддержали BadComedian фотографии
Деятели кино поддержали BadComedian фотографии
Деятели кино поддержали BadComedian фотографии
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