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Джулия Робертс рассказала о настоящем финале «Красотки»

5 июня
2019 год

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5 июня 2019
Голливудская актриса Джулия Робертс дала интервью своей коллеге Патрисии Аркетт для издания Variety, в котором рассказала, что финал прославившей её мелодрамы «Красотка» должен был быть не таким счастливым, каким его сделали в итоге. По словам актрисы, она даже хотела отказаться от картины с таким мрачным концом.

Джулия Робертс рассказала о настоящем финале «Красотки»

«Много лет назад одно из моих прослушиваний было для фильма «3000». Большинство людей не знает, что сюжет «3000» был оригинальным сценарием «Красотки», а его финал был очень тяжелым», - призналась Джулия.

Сюжет фильма «3000» рассказывал о проститутке, подцепившей богача, пожелавшего ей помочь. Несмотря на сложившиеся отношения, в конце миллионер выбрасывал девушку из машины в грязном переулке, бросал ей пачку денег и уезжал.

Джулии не понравился такой финал, однако роль ей получить удалось. Она уже хотела было отказаться, но маленькая киностудия, которая собиралась снимать ленту, разорилась и закрылась, избавив начинающую актрису от выбора - сниматься или не сниматься.

«Остался лишь один продюсер со сценарием, - вспоминает Робертс. - И он решил пойти в «Дисней». Потом появился Гэрри Маршалл - великий во всех отношениях человек. Он встретился со мной, потому что когда-то я была утверждена на главную роль. И в итоге историю изменили».

Джулия Робертс рассказала о настоящем финале «Красотки»

В конце «Красотки» Гэрри Маршалла герой Ричарда Гира, бизнесмен Эдвард Льюис, преодолевая свой страх высоты, с букетом поднимается по пожарной лестнице в квартиру Вивиан (Робертс), чтобы забрать ее с низов общества в роскошный мир миллионеров.
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Джулия Робертс рассказала о настоящем финале «Красотки» фотографии
Джулия Робертс рассказала о настоящем финале «Красотки» фотографии
Джулия Робертс рассказала о настоящем финале «Красотки» фотографии
Джулия Робертс рассказала о настоящем финале «Красотки» фотографии
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