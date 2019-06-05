Джулия Робертс рассказала о настоящем финале «Красотки»

Голливудская актриса Джулия Робертс
дала интервью своей коллеге Патрисии Аркетт
для издания Variety, в котором рассказала, что финал прославившей её мелодрамы «Красотка»
должен был быть не таким счастливым, каким его сделали в итоге. По словам актрисы, она даже хотела отказаться от картины с таким мрачным концом.
«Много лет назад одно из моих прослушиваний было для фильма «3000». Большинство людей не знает, что сюжет «3000» был оригинальным сценарием «Красотки», а его финал был очень тяжелым
», - призналась Джулия.
Сюжет фильма «3000» рассказывал о проститутке, подцепившей богача, пожелавшего ей помочь. Несмотря на сложившиеся отношения, в конце миллионер выбрасывал девушку из машины в грязном переулке, бросал ей пачку денег и уезжал.
Джулии не понравился такой финал, однако роль ей получить удалось. Она уже хотела было отказаться, но маленькая киностудия, которая собиралась снимать ленту, разорилась и закрылась, избавив начинающую актрису от выбора - сниматься или не сниматься.
«Остался лишь один продюсер со сценарием
, - вспоминает Робертс. - И он решил пойти в «Дисней». Потом появился Гэрри Маршалл - великий во всех отношениях человек. Он встретился со мной, потому что когда-то я была утверждена на главную роль. И в итоге историю изменили
».
В конце «Красотки»
Гэрри Маршалла герой Ричарда Гира
, бизнесмен Эдвард Льюис, преодолевая свой страх высоты, с букетом поднимается по пожарной лестнице в квартиру Вивиан (Робертс), чтобы забрать ее с низов общества в роскошный мир миллионеров.