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СМИ: Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера

6 июня
2019 год

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6 июня 2019
Слухи о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк поползли по всевозможным СМИ сразу после церемонии вручения премии «Оскар», на которой Брэдли спел дуэтом со своей партнершей по фильму «Звезда родилась» Леди Гагой. Журналисты подняли шум вокруг этого выступления, заметив, что артисты очень уж правдоподобно изобразили влюблённых.

СМИ: Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера

С тех пор Леди Гаге пришлось несколько раз объясняться и отрицать романтическую связь с Купером. Но слухи о том, что брак Брэдли и Ирины трещит по швам не утихали. Всё время находились какие-то предатели из ближнего окружения, которые утверждали, что «отношения пары висят на волоске», и только двухлетняя дочь заставляет их жить вместе.

СМИ: Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера

Сегодня западные таблоиды разразились сенсационным заявлением о том, что Ирина съехала из их с Брэдли особняка в Лос-Анджелесе, забрав с собой дочь Лею. По слухам, супруги едва выносят присутствие друг друга, поэтому супермодель решила, что им лучше пожить отдельно.
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СМИ: Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера фотографии
СМИ: Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера фотографии
СМИ: Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера фотографии
СМИ: Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера фотографии
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