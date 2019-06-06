СМИ: Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера

Слухи о расставании Брэдли Купера
и Ирины Шейк
поползли по всевозможным СМИ сразу после церемонии вручения премии «Оскар»
, на которой Брэдли спел дуэтом со своей партнершей по фильму «Звезда родилась» Леди Гагой
. Журналисты подняли шум вокруг этого выступления, заметив, что артисты очень уж правдоподобно изобразили влюблённых.
С тех пор Леди Гаге пришлось несколько раз объясняться и отрицать романтическую связь с Купером. Но слухи о том, что брак Брэдли и Ирины трещит по швам не утихали. Всё время находились какие-то предатели из ближнего окружения, которые утверждали, что «отношения пары висят на волоске», и только двухлетняя дочь заставляет их жить вместе.
Сегодня западные таблоиды разразились сенсационным заявлением о том, что Ирина съехала из их с Брэдли особняка в Лос-Анджелесе, забрав с собой дочь Лею. По слухам, супруги едва выносят присутствие друг друга, поэтому супермодель решила, что им лучше пожить отдельно.