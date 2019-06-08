Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Хью Грант объяснил, почему больше не снимается в романтических комедиях

8 июня
2019 год

Лайфстайл >>
8 июня 2019
На счету 58-летнего Хью Гранта около 15 романтических комедий - таких, как «Четыре свадьбы и одни похороны», «Дневник Бриджет Джонс» и «Ноттинг Хилл». Однако актер давно забросил этот жанр, хотя именно ромкомы прославили имя Гранта. В одном из недавних интервью Хью рассказал, почему больше не снимается в романтических фильмах.

Хью Грант объяснил, почему больше не снимается в романтических комедиях

«Я стал слишком старым, страшным и толстым, чтобы заниматься этим, поэтому теперь делаю другие вещи и меньше ненавижу себя», - заявил Грант.

Актер также отметил, что из-за ролей в таких фильмах у него развился комплекс неполноценности. А когда Грант приостановил съемки в подобных проектах, он пропал. Сейчас актер жалеет, что в те времена не попробовал себя в другом жанре.

Хью Грант объяснил, почему больше не снимается в романтических комедиях

«Я получал за работу кучу денег. Мне очень повезло. За большинство романтических комедий, в которых снялся, мне не стыдно. Верю, что задача актера — развлекать… Хотя мне следовало принимать и другие предложения, пробовать делать разные вещи. Вместо этого я повторил себя почти 17 раз подряд», - поделился Хью.
версия для печати
Ссылки по теме
Джулия Робертс рассказала о настоящем финале «Красотки»
Поиск по меткам
красота
персоны
Хью Грант

фотографии >>
Хью Грант объяснил, почему больше не снимается в романтических комедиях фотографии
Хью Грант объяснил, почему больше не снимается в романтических комедиях фотографии
Хью Грант объяснил, почему больше не снимается в романтических комедиях фотографии
Хью Грант объяснил, почему больше не снимается в романтических комедиях фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александр Кузнецов
6 июня ушёл из жизни актёр Александр Кузнецов.
Анатолий Агроскин
5 июня ушёл из жизни актёр Анатолий Агроскин.
Геннадий Родионов
4 июня ушёл из жизни актёр Геннадий Родионов.
Рустэм Галеев
2 июня ушёл из жизни театральный режиссёр Рустэм Галеев.

День рождения >>

Юлия Ауг
Вера Баханкова
Любовь Баханкова
Тарас Бибич
Екатерина Вуличенко
Клавдия Коршунова
Екатерина Порубель
Виктория Романенко
Александр Якин
Соня Брага
Джулианна Маргулис
Габи Морле
Гастоне Москин
Эдуарду Московис
Роберт Престон
Пётр Фрончевский
все родившиеся 8 июня >>

Афиша кино >>

Донбасс. Окраина
военный фильм, драма
Россия, 2018
Люди в чёрном: Интернэшнл
боевик, комедия, научная фантастика
США, 2019
Боль и слава
драма
Испания, 2019
Космическое приключение
приключения, фэнтези
Китай, 2017
Питомец Юрского периода
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2019
Игра
психологический триллер
Россия, 2018
Люди Икс: Тёмный феникс
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2019
Мы всегда жили в замке
драма, мистика, триллер, экранизация
США, 2018
22 ярда
драма, спортивный фильм
Индия, 2019
Вита и Вирджиния
биография, драма, мелодрама
Великобритания, Ирландия, 2018
Дитя тьмы
детектив, драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Канада, 2017
Домино
криминальный фильм, триллер
Бельгия, Дания, Италия, Нидерланды, Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен