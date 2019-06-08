Хью Грант объяснил, почему больше не снимается в романтических комедиях

На счету 58-летнего Хью Гранта
около 15 романтических комедий - таких, как «Четыре свадьбы и одни похороны»
, «Дневник Бриджет Джонс»
и «Ноттинг Хилл»
. Однако актер давно забросил этот жанр, хотя именно ромкомы прославили имя Гранта. В одном из недавних интервью Хью рассказал, почему больше не снимается в романтических фильмах.
«Я стал слишком старым, страшным и толстым, чтобы заниматься этим, поэтому теперь делаю другие вещи и меньше ненавижу себя»
, - заявил Грант.
Актер также отметил, что из-за ролей в таких фильмах у него развился комплекс неполноценности. А когда Грант приостановил съемки в подобных проектах, он пропал. Сейчас актер жалеет, что в те времена не попробовал себя в другом жанре.
«Я получал за работу кучу денег. Мне очень повезло. За большинство романтических комедий, в которых снялся, мне не стыдно. Верю, что задача актера — развлекать… Хотя мне следовало принимать и другие предложения, пробовать делать разные вещи. Вместо этого я повторил себя почти 17 раз подряд»
, - поделился Хью.