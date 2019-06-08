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Суд признал Александра Головина отцом ребенка Светланы Белогуровой

8 июня
2019 год

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8 июня 2019
29-летний Александр Головин, известный по ролям в сериале «Кадетство» и новогоднем киноальманахе «Ёлки», год назад стал отцом, но не очень-то хотел это признавать. Однако теперь актеру придется принять тот факт, что в апреле 2018-го у него родилась дочь – генетическая экспертиза подтвердила, что Головин является отцом девочки.

Суд признал Александра Головина отцом ребенка Светланы Белогуровой

Бывшей девушке актера Светлане Белогуровой пришлось обратиться в суд, так как Александр все отрицал и избегал встречи с ней. На днях состоялось слушание, где суд признал Головина отцом годовалой Оливии. Теперь он будет обязан платить алименты.

«Света в 2017 году работала на съемочной площадке фильма «Женщины против мужчин. Крымские каникулы», там и познакомилась с Головиным. Случился роман, после которого в апреле 2018 года на свет появился ребенок - дочку назвали Оливия. Александр прекрасно знал обо всем. Но когда встал вопрос о финансовой и материальной помощи Светлане и дочке - хотя бы элементарных алиментах - пошел в отказ. Мы пытались решить вопрос миром, но Головин упорствует, игнорируя все сообщения и звонки. Сейчас мы готовим иск и идем в суд подавать на установление отцовства и решать ситуацию в порядке, предусмотренном законом. Доказать все это будет легко - у Светы масса подтверждений их отношений с Александром, совместные фото и переписки, она готова на все ДНК-тесты», - рассказывала адвокат девушки Екатерина Гордон перед началом судебных разбирательств.

Суд признал Александра Головина отцом ребенка Светланы Белогуровой

Кстати, финансовую помощь Светлане и ее дочери какое-то время оказывала подруга Александра Головина – Настасья Самбурская. Она даже предоставила матери одиночке жилье. Однако после огласки ситуации в СМИ и начала судебных разбирательств актриса отвернулась от нее и выселила вместе с ребенком из квартиры.
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Женщины против мужчин: Крымские каникулы

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Суд признал Александра Головина отцом ребенка Светланы Белогуровой фотографии
Суд признал Александра Головина отцом ребенка Светланы Белогуровой фотографии
Суд признал Александра Головина отцом ребенка Светланы Белогуровой фотографии
Суд признал Александра Головина отцом ребенка Светланы Белогуровой фотографии
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