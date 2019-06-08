Суд признал Александра Головина отцом ребенка Светланы Белогуровой

29-летний Александр Головин
, известный по ролям в сериале «Кадетство»
и новогоднем киноальманахе «Ёлки»
, год назад стал отцом, но не очень-то хотел это признавать. Однако теперь актеру придется принять тот факт, что в апреле 2018-го у него родилась дочь – генетическая экспертиза подтвердила, что Головин является отцом девочки.
Бывшей девушке актера Светлане Белогуровой пришлось обратиться в суд, так как Александр все отрицал и избегал встречи с ней. На днях состоялось слушание, где суд признал Головина отцом годовалой Оливии. Теперь он будет обязан платить алименты.
«Света в 2017 году работала на съемочной площадке фильма «Женщины против мужчин. Крымские каникулы», там и познакомилась с Головиным. Случился роман, после которого в апреле 2018 года на свет появился ребенок - дочку назвали Оливия. Александр прекрасно знал обо всем. Но когда встал вопрос о финансовой и материальной помощи Светлане и дочке - хотя бы элементарных алиментах - пошел в отказ. Мы пытались решить вопрос миром, но Головин упорствует, игнорируя все сообщения и звонки. Сейчас мы готовим иск и идем в суд подавать на установление отцовства и решать ситуацию в порядке, предусмотренном законом. Доказать все это будет легко - у Светы масса подтверждений их отношений с Александром, совместные фото и переписки, она готова на все ДНК-тесты»
, - рассказывала адвокат девушки Екатерина Гордон
перед началом судебных разбирательств.
Кстати, финансовую помощь Светлане и ее дочери какое-то время оказывала подруга Александра Головина – Настасья Самбурская
. Она даже предоставила матери одиночке жилье. Однако после огласки ситуации в СМИ и начала судебных разбирательств актриса отвернулась от нее и выселила вместе с ребенком из квартиры
.