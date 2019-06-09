Фотоархив: Натали Портман исполнилось 38 лет

Лайфстайл
Актер отпраздновал 56-летие
Лайфстайл
Эволюция и Аннигиляция
Ролики фильмов
Ролики фильмов
1914 год. Немецкий шпион Егор Бероев
планирует диверсию в Крыму.
Интервью
Исполнитель главной роли в сериале «СашаТаня» – об отношении к своему герою, работе в сериалах и мечтах о Голливуде
Новости кино
Первой ласточкой станет зал в Еврейской Автономной области.
Новости кино
Актёр сыграет в драме Чарли Макдауэлла, основанной на реальных событиях.
Ролики фильмов
Братья-эльфы идут в опасное путешествие, чтобы найти последние следы магии.
Новости кино
Съёмки проходят в городе Анцио и заповеднике «Тор Кальдара».
Ролики фильмов
Подросток из семьи пакистанских эмигрантов в Британии находит своё место в жизни благодаря музыке Брюса Спрингстина.
Спутник телезрителя
9 июня, 13:30, ТВ-3
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В 30 лет жизнь только начинается