Мария Кожевникова резко ответила на критику своего семейного положения

Весной актриса и мать троих детей Мария Кожевникова
призналась, что они с мужем Евгением Васильевым так и не зарегистрировали свой брак
. Супругам было достаточно венчания, которое состоялось в Свято-Николаевском соборе в Ницце в августе 2013 года.
Вчера актриса решила поздравить своих подписчиков в Инстаграме
с Днем семьи, любви и верности. Однако в ответ на поздравление она получила гору комментариев по поводу того, что она «живет во грехе» и ей необходимо оформить отношения с мужем в ЗАГСе.
«Сегодня один из самых светлых праздников! День любви, семьи и верности! Единый формулы счастья не существует, у каждого она своя...Берегите друг друга , а тем кто ещё не встретил свою половинку, то я Вам искренне этого желаю! Семья это самая важное и прекрасное, что случилось в моей жизни!»
, - написала актриса.
«Кто бы что ни говорил, сначала загс, а потом венчание. По-другому никак. Любой батюшка вам скажет, что венчание после росписи только. Нечего выдумывать другое. А сожительство без загса - это блуд. Читайте заповеди»
, - ответила Марии одна из подписчиц.
Тогда актриса резко ответила, что подписчикам не стоит вмешиваться в личную жизнь ее семьи.
«Света, а возможно мне не указывать, как мне жить?! Это просто очень странно выглядит, и так Вам для информации, чтобы Вы не выдумывали, такого закона нет! Раз! Два, так Батюшки делают, чтобы мужчина не сожительствовал с двумя сразу, одна официальная, вторая венчанная. Если Батюшка Вас знает, Вашу семью, если он уверен, то он, ничего не нарушая, может венчать. Поэтому следите за своей жизнью, за своим мужем, а я буду продолжать жить со своим мужем в счастье и в любви, чего и Вам желаю. Тогда Вам не захочется учить и лезть в чужую семью»
, - заявила Кожевникова.