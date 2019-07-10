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Никиту Панфилова не выпустили за границу из-за долга по алиментам

10 июля
2019 год

Лайфстайл >>
10 июля 2019
Звезда сериала «Сладкая жизнь» Никита Панфилов в 2015 году расстался со своей второй супругой Ладой, с которой они вместе воспитывали сына Добрыню. Тогда Никита оставил бывшей жене и сыну особняк и автомобиль, а также пообещал ежемесячно выплачивать алименты в размере 180 тысяч. Однако на деле все оказалось совсем не так. В недавнем интервью подруга Лады заявила, что актер отказывается общаться с ребенком и не платит алименты.

Никиту Панфилова не выпустили за границу из-за долга по алиментам

Более того, из-за долга по алиментам Панфилова даже не выпустили за границу. Также подруга экс-супруги артиста рассказала, что автомобиль Никита у нее забрал, а вместо особняка они с сыном получили участок в 6 соток и сарай.

«А недавно еще и машину забрал, которую тоже типа отдавал после расставания. Втихую, пока той не было дома, приехал с эвакуатором, погрузил и увез», - поделилась подруга бывшей жены актера.

Также приятельница Лады рассказала, что артист лжет в интервью, когда рассказывает о том, что жена ушла от него сама и забрала ребенка.

Никиту Панфилова не выпустили за границу из-за долга по алиментам

«В интервью без конца припоминает, как жена ушла от него с двухлетним сыном. Но, по сути, ведь Панфилов сам разрушил брак, когда завел отношения в Киеве. А потом, узнав, что Лада подала на развод, сменил замки и не дал даже вещи забрать. Раньше, когда еще встречался с ребенком, порочил мать в его глазах, а Добрыня потом ей все рассказывал и не хотел снова ехать к отцу. У ребят не получилось остаться друзьями после развода, но Лада всегда хотела, чтобы папа и сын общались. Да, в ее личной жизни все наладилось: года два назад появился мужчина, с которым она счастлива, мальчик прекрасно принял избранника, тот не скупится на подарки и чувства».

Подруга не раз советовала Ладе рассказать об этой истории в СМИ, рассказать всю правду, но она не хочет выяснять отношения с бывшим мужем публично. Кстати, в одном из интервью Панфилов заявлял, что Лада изменила ему. Причем узнал он об этом, когда маленький сын сказал ему: «Я буду слушаться маму, папу и дядю».
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Никиту Панфилова не выпустили за границу из-за долга по алиментам фотографии
Никиту Панфилова не выпустили за границу из-за долга по алиментам фотографии
Никиту Панфилова не выпустили за границу из-за долга по алиментам фотографии
Никиту Панфилова не выпустили за границу из-за долга по алиментам фотографии
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