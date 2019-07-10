СМИ: Звезда сериала «Годунов» Мария Андреева разводится с мужем

Недавно звезда сериала «Годунов» Мария Андреева
опубликовала философский пост в Инстаграме
, в котором намекнула на проблемы в личной жизни. В публикации актриса поблагодарила Оксану Фандеру
за жизненные советы.
«Мне однажды мудрая красивая женщина сказала: «Маша, все то же самое - только легче». Спустя почти десять лет это одна из важнейших мыслей для меня. Легче, проще идти, быстрей отпускать ненужное, не останавливаться на фигне, перестать лелеять собственную сложносочиненность. Проще, легче, нежнее и, кажется, только сейчас у меня потихоньку начинает это получаться»
, - отметила Маша.
Знакомые актрисы рассказали, что мысли Марии навеяны расставанием с мужем Антоном Хундадзе. Совсем недавно супруги решили развестись. Хундадзе не устраивало то, что жена часто флиртует с коллегами.
«Это про Антона и их с Машей развод. Да, это случилось не вчера. Сейчас нормально общаются. Во всяком случае, лайкают фотки друг друга в соцсетях. Честно, никто и не сомневался, что эта история быстро закончится. Года на два их хватило. Антон крутится со звездами, но он не наш. Какие-то вещи не в состоянии принять»
, - отметила знакомая Андреевой.