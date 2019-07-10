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«Турки мне говорили, что я самая красивая»: Светлана Светличная о внимании мужчин

10 июля
2019 год

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10 июля 2019
Советская актриса Светлана Светличная, прославившаяся на весь Союз после знаменитой сцены с «лопнувшим» бюстгальтером в «Бриллиантовой руке», в недавнем интервью призналась, что после роли у Гайдая буквально стала секс-символом поколения.

«Турки мне говорили, что я самая красивая»: Светлана Светличная о внимании мужчин

«В то время и слов таких-то не было — «секс-символ», - вспоминает звезда. - А успех и слава действительно были. Помню, на пляже в Сочи люди часами меня ждали, чтобы только увидеть живую Светличную — в обморок от солнца падали. Девушки волосы осветляли, прическу делали, как у меня. Дети на всю улицу кричали: «Тетя невиноватая идет!».

Культовая комедия вышла на советские экраны в далеком 1968 году, однако даже сейчас на Светличную продолжают обращать внимание мужчины, особенно в Турции, где она часто отдыхает.

«Пусть это прозвучит нескромно, но зато правда, - заявила Светлана Афанасьевна. - Турки мне говорили, что я самая красивая. Дело в том, что «Бриллиантовую руку» показывают и в Турции. Именно поэтому я там узнаваема! Меня любят и помнят везде: и у нас, и в Турции, и в Китае».

«Турки мне говорили, что я самая красивая»: Светлана Светличная о внимании мужчин

Актриса считает, что она до сих пор нравится мужчинам еще и потому, что старается следить за собой и придерживается здорового жизни, благодаря чему её фигура за 50 лет не изменилась. Однако, если Светлане Афанасьевне хочется съесть чего-нибудь вкусного, но вредного, она иногда может сделать себе послабление.

«Знаете, я – как беременная! - объясняет Светличная. - Если чего-то захотела, обязательно порадую себя! Но, конечно, это случается не каждый день. Порой так хочется чего-нибудь вкусного, но говорю, что нет. Я хочу нравиться людям и быть в хорошем настроении».
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«Турки мне говорили, что я самая красивая»: Светлана Светличная о внимании мужчин фотографии
«Турки мне говорили, что я самая красивая»: Светлана Светличная о внимании мужчин фотографии
«Турки мне говорили, что я самая красивая»: Светлана Светличная о внимании мужчин фотографии
«Турки мне говорили, что я самая красивая»: Светлана Светличная о внимании мужчин фотографии
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