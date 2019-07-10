«Турки мне говорили, что я самая красивая»: Светлана Светличная о внимании мужчин

Советская актриса Светлана Светличная
, прославившаяся на весь Союз после знаменитой сцены с «лопнувшим» бюстгальтером в «Бриллиантовой руке»
, в недавнем интервью призналась, что после роли у Гайдая
буквально стала секс-символом поколения.
«В то время и слов таких-то не было — «секс-символ»
, - вспоминает звезда. - А успех и слава действительно были. Помню, на пляже в Сочи люди часами меня ждали, чтобы только увидеть живую Светличную — в обморок от солнца падали. Девушки волосы осветляли, прическу делали, как у меня. Дети на всю улицу кричали: «Тетя невиноватая идет!
».
Культовая комедия вышла на советские экраны в далеком 1968 году, однако даже сейчас на Светличную продолжают обращать внимание мужчины, особенно в Турции, где она часто отдыхает.
«Пусть это прозвучит нескромно, но зато правда
, - заявила Светлана Афанасьевна. - Турки мне говорили, что я самая красивая. Дело в том, что «Бриллиантовую руку» показывают и в Турции. Именно поэтому я там узнаваема! Меня любят и помнят везде: и у нас, и в Турции, и в Китае
».
Актриса считает, что она до сих пор нравится мужчинам еще и потому, что старается следить за собой и придерживается здорового жизни, благодаря чему её фигура за 50 лет не изменилась. Однако, если Светлане Афанасьевне хочется съесть чего-нибудь вкусного, но вредного, она иногда может сделать себе послабление.
«Знаете, я – как беременная!
- объясняет Светличная. - Если чего-то захотела, обязательно порадую себя! Но, конечно, это случается не каждый день. Порой так хочется чего-нибудь вкусного, но говорю, что нет. Я хочу нравиться людям и быть в хорошем настроении
».