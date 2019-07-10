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Кристин Дэвис призналась, что ее дети страдают от расовой дискриминации

10 июля
2019 год

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10 июля 2019
Исполнительница роли Шарлотты в сериале «Секс в большом городе» Кристин Дэвис в эфире шоу Red Table Talk с Джадой Пинкетт Смит рассказала, что неоднократно сталкивалась с проявлением расизма в отношении её двух приёмных темнокожих детей.

Кристин Дэвис призналась, что ее дети страдают от расовой дискриминации

«Одно дело — это наблюдать за проявлением расизма со стороны, а совсем другое — когда от него страдает твой ребенок, - заявила Дэвис. - Причем белые люди никогда до конца не смогут понять темнокожих. Я никогда не буду черной, как бы ни старалась. Поэтому никогда не смогу сказать своей дочери Джемме, что понимаю ее, потому что сама никогда этого не переживала».

По словам Кристин, её семилетняя дочь Джемма регулярно подвергается дискриминации из-за своего цвета кожи: малышке твердят, что она просто обязана стать звездой баскетбола, и ей также приходится пропускать белых детей вперед в очереди на качели.

Кристин Дэвис призналась, что ее дети страдают от расовой дискриминации

«Я не понимаю, как каждый темнокожий человек проходит через это, - призналась актриса. - Это больно и тяжело. Все эти случаи проявления расизма заставили меня представить, что было бы, если бы я осталась единственным белым человеком на Земле».

Кристин Дэвис усыновила детей в 2011 и в 2018 годах. Воспитанием малышей звезда занимается в одиночку.
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Кристин Дэвис призналась, что ее дети страдают от расовой дискриминации фотографии
Кристин Дэвис призналась, что ее дети страдают от расовой дискриминации фотографии
Кристин Дэвис призналась, что ее дети страдают от расовой дискриминации фотографии
Кристин Дэвис призналась, что ее дети страдают от расовой дискриминации фотографии
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