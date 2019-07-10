«Он прозвал меня Памелой Андерсон»: Анна Котова-Дерябина об откровенной сцене с Александром Яценко

«Сашу я очень люблю, а он меня в шутку прозвал Памелой Андерсон и бухгалтершей в одном флаконе, видимо, во мне уживаются черты обеих, — поделилась Котова-Дерябина. — В «Оттепели» у Валерия Тодоровского играла гримершу Лидочку, которая решила захомутать его героя, молодого режиссера. Наша любовная сцена с Яценко была прописана слишком жестко и бескомпромиссно: его герой берет мою героиню на гримерном столе. Тодоровский предложил: «Давайте как-то полегче сделаем». Я просто выдохнула! Мы все вместе стали придумывать, как нам сыграть эту сцену, — момент сотворчества, которого жаждут все актеры. И получилось действительно классно! В результате не Сашин герой использует мою героиню, а она его осторожно соблазняет. Он расстроенный заходит в гримерную, я, улучив момент, начинаю его целовать... Потом режиссер сказал: «Такая эротика получилась — и без откровенных сцен!» Здорово, когда подобное рождается на площадке!»