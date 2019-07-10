Сара Джессика Паркер рассказала о домогательствах

Голливудская актриса Сара Джессика Паркер
поделилась неприятной историей со съемок сериала «Секс в большом городе»
. Дело в том, что актриса пострадала от домогательств со стороны «известного актера» и даже хотела из-за этого прекратить работу в шоу.
«Я не ощущала себя такой же сильной, как человек, который вел себя неподобающе по отношению ко мне
, - призналась Паркер. - У меня было полное право сказать ему, что его поведение непозволительно, но я не посмела
».
Ситуация разрешилась только после того, как вмешался агент актрисы, которому она пожаловалась на своего коллегу. Он собрал съемочную группу и сказал: «Если это будет продолжаться, я куплю ей билет в один конец из этого города, и она сюда больше никогда не вернется!
». С тех пор к Саре Джессике больше никто не приставал.