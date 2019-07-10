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Сара Джессика Паркер рассказала о домогательствах

10 июля
2019 год

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10 июля 2019
Голливудская актриса Сара Джессика Паркер поделилась неприятной историей со съемок сериала «‎Секс в большом городе». Дело в том, что актриса пострадала от домогательств со стороны «‎известного актера» и даже хотела из-за этого прекратить работу в шоу.

Сара Джессика Паркер рассказала о домогательствах

«‎Я не ощущала себя такой же сильной, как человек, который вел себя неподобающе по отношению ко мне, - призналась Паркер. - У меня было полное право сказать ему, что его поведение непозволительно, но я не посмела».

Ситуация разрешилась только после того, как вмешался агент актрисы, которому она пожаловалась на своего коллегу. Он собрал съемочную группу и сказал: «Если это будет продолжаться, я куплю ей билет в один конец из этого города, и она сюда больше никогда не вернется!». С тех пор к Саре Джессике больше никто не приставал.
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Сара Джессика Паркер рассказала о домогательствах фотографии
Сара Джессика Паркер рассказала о домогательствах фотографии
Сара Джессика Паркер рассказала о домогательствах фотографии
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