38-летний Элайджа Вуд впервые станет отцом

На днях папарацци удалось поймать в объективы своих камер 38-летнего актёра Элайджу Вуда
и его глубоко беременную возлюбленную Метте-Мари Конгсвед. Судя по снимкам, Элайджа и Метте-Мари станут родителями в самом скором времени.
Так же на некоторых снимках на левой руке Метте-Мари можно заметить обручальное кольцо. Элайджа и Метте-Мари познакомились в 2017 году на съемках фильма «В этом мире я больше не чувствую себя как дома»
, в котором актер сыграл главную роль, а Метте выступила одним из продюсеров.