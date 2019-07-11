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38-летний Элайджа Вуд впервые станет отцом

11 июля
2019 год

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11 июля 2019
На днях папарацци удалось поймать в объективы своих камер 38-летнего актёра Элайджу Вуда и его глубоко беременную возлюбленную Метте-Мари Конгсвед. Судя по снимкам, Элайджа и Метте-Мари станут родителями в самом скором времени.

38-летний Элайджа Вуд впервые станет отцом

Так же на некоторых снимках на левой руке Метте-Мари можно заметить обручальное кольцо. Элайджа и Метте-Мари познакомились в 2017 году на съемках фильма «В этом мире я больше не чувствую себя как дома», в котором актер сыграл главную роль, а Метте выступила одним из продюсеров.

38-летний Элайджа Вуд впервые станет отцом
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38-летний Элайджа Вуд впервые станет отцом фотографии
38-летний Элайджа Вуд впервые станет отцом фотографии
38-летний Элайджа Вуд впервые станет отцом фотографии
38-летний Элайджа Вуд впервые станет отцом фотографии
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