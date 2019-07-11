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«Я, похоже, вынашиваю слона»: Виктория Исакова прокомментировала слухи о своей беременности

11 июля
2019 год

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11 июля 2019
» Недавно актриса Виктория Исакова невольно спровоцировала очередную волну слухов о беременности, опубликовав в своём Инстаграме снимок, на котором она вместе с коллегами по спектаклю «Ближе» изображает беременность. Таким образом актеры решили поддержать уходящую в декретный отпуск Агнию Кузнецову, которая действительно ждёт ребёнка. Однако поклонники и журналисты увидели в этой шутке намек на интересное положение Исаковой, которая, к слову, сократила часы занятости в театре «по личным причинам».
Актриса решила развеять все подозрения публики, написав большой пост-опровержение в своём Инстаграме. В ироничной форме Виктория высказалась на тему распространенных «примет», по которым общественность делает поспешные выводы.

«Я, похоже, вынашиваю слона»: Виктория Исакова прокомментировала слухи о своей беременности

«Тут такая история: надела очки темные - значит пластическую операцию сделала, лихорадка на губе вскочила - значит в губы силикон закачала. Не сделала макияж, и кто то тебя сфоткал - значит она несчастна, у неё горе. Поешь огурцов соленых на ночь, отекла - пьёт, спивается. Наденешь платье широкое или засунешь подушку под свитер - беременна. Но я, похоже, вынашиваю слона, так как беременна уже полтора года по сообщениям разных газет. «Товарищи, не читайте газет», они врут по большей части. Я была бы счастлива сообщить всем подобную новость, но пока, к сожалению, могу ее только опровергнуть. Надеюсь, это дойдёт до всех тех переживающих , кто планировал со мной поработать в ближайшие полгода - год».
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«Я, похоже, вынашиваю слона»: Виктория Исакова прокомментировала слухи о своей беременности фотографии
«Я, похоже, вынашиваю слона»: Виктория Исакова прокомментировала слухи о своей беременности фотографии
«Я, похоже, вынашиваю слона»: Виктория Исакова прокомментировала слухи о своей беременности фотографии
«Я, похоже, вынашиваю слона»: Виктория Исакова прокомментировала слухи о своей беременности фотографии
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