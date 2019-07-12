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«Я отказываюсь передавать такое своим детям»: Майли Сайрус об идеальных условиях деторождения

12 июля
2019 год

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12 июля 2019
26-летняя певица и актриса Майли Сайрус украсила обложку свежего номера журнала ELLE, а также дала изданию интервью, в котором рассказала о браке с Лиамом Хемсвортом, своей сексуальной ориентации и отношении к детям.

«Я отказываюсь передавать такое своим детям»: Майли Сайрус об идеальных условиях деторождения

В декабре 2018-го Майли и Лиам сыграли свадьбу. У них сложная история отношений, влюбленные не раз расставались и сходились. Хемсворт сделал певице предложение еще в 2012 году, а буквально через год пара разорвала помолвку. Однако в 2016 году они объявили, что снова обручены.

«Я думаю, тот факт, что я замужем, приводит людей в замешательство. Наши отношения уникальны. И я не уверена, что смогу публично говорить о них с посторонними людьми, потому что наши отношения очень сложные, очень современные - я сомневаюсь, что большинство сможет их понять», - поделилась Сайрус.

«Я отказываюсь передавать такое своим детям»: Майли Сайрус об идеальных условиях деторождения

Майли не раз заявляла, что считает себя квиром – человеком, не поддерживающим деление на традиционные взаимоисключающие категории гендера и сексуальности. Несмотря на то, что артистка замужем, она все так же испытывает влечение к женщинам.

«Неужели люди действительно думают, что я прихожу домой и, стоя в фартуке, готовлю обед? Да, у меня гетеросексуальные отношения, но меня по-прежнему сексуально очень привлекают женщины. Я точно не подхожу под описание традиционной жены. Мне даже это словосочетание никогда не нравилось».

Майли Сайрус вообще не нравится традиционное представление о женщинах. Также она резко высказалась о запрете абортов в США.

«От нас ждут, что мы будем рожать детей, чтобы поддерживать популяцию на планете. И если это не входит в наши планы, то это сразу вызывает столько осуждения и гнева, что люди даже придумывают новые законы, чтобы навязать тебе это, не думая о том, что забеременеть можно и в результате насилия», - заявила Майли.

«Я отказываюсь передавать такое своим детям»: Майли Сайрус об идеальных условиях деторождения

«Если ты не хочешь детей, люди испытывают к тебе жалость. Будто ты холодная, бессердечная сука, неспособная на любовь. Почему нам вбивают в голову, что любовь - это ставить себя на второе место, а тех, кого любишь, на первое? А если ты любишь себя, то что тогда?».

Майли вегетарианка, и она очень трепетно относится к экологическому состоянию нашей планеты. Актриса призналась, что возмущена отношением людей к Земле.

«Я отказываюсь передавать такое своим детям»: Майли Сайрус об идеальных условиях деторождения

«С Землей мы поступаем так же, как и с женщинами. Мы берем и берем и надеемся, что она продолжит нам давать. А это изматывающе. Она не может все время давать. Мы начинаем передавать поколениям не планету, а кусок дерьма, и я отказываюсь передавать такое своим детям. До тех пор, пока я не буду убеждена, что мой ребенок будет жить в мире, где в воде есть рыба, я не готова приносить в этот мир еще одного человека, которому придется иметь дело со всем этим».
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«Я отказываюсь передавать такое своим детям»: Майли Сайрус об идеальных условиях деторождения фотографии
«Я отказываюсь передавать такое своим детям»: Майли Сайрус об идеальных условиях деторождения фотографии
«Я отказываюсь передавать такое своим детям»: Майли Сайрус об идеальных условиях деторождения фотографии
«Я отказываюсь передавать такое своим детям»: Майли Сайрус об идеальных условиях деторождения фотографии
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