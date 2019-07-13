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Яна Поплавская раскритиковала моду на венчание

13 июля
2019 год

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13 июля 2019
Актриса Яна Поплавская является не только активным пользователем Инстаграма, где она регулярно обсуждает актуальные вопросы со своими подписчиками, также она занимается журналистской деятельностью. На днях в колонке Поплавской на портале для активных родителей вышла статья, где она обрушилась с критикой на пары, которые венчаются сразу после ЗАГСа.

Яна Поплавская раскритиковала моду на венчание

Фрагментом своей статьи актриса поделилась в Инстаграме. Яна отметила, что прожила с супругом 25 лет, не венчавшись, и рада этому.

«Мода на венчание делает свое дело: многие отправляются в храм чуть ли не с порога ЗАГСа. А ведь статистика распада венчанных браков немногим лучше, чем статистика гражданских разводов. Очень часто молодые женщины буквально мозг проедают мужчине своим бесконечным: «Мы должны повенчаться». И что самое парадоксальное, происходит это не потому, что женщина воцерковлена или она верующая (бывает так, что венчаться идут люди, которые были крещены исключительно по воле родителей, потому что «так надо», которые в церкви бывают, хорошо, если раз в год, которые не знают даже «Отче наш»), а просто потому, что ей хочется еще раз надеть красивое белое платье, хочется быть в центре внимания, хочется собрать родственников, хочется выпить и закусить после обряда...», - написала артистка.
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Яна Поплавская раскритиковала моду на венчание фотографии
Яна Поплавская раскритиковала моду на венчание фотографии
Яна Поплавская раскритиковала моду на венчание фотографии
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