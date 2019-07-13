Кристина Асмус рассказала, как визажист заразил её клещами

«занёс»
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актриса Кристина Асмус
решила ответить на часто задаваемые вопросы от подписчиков. Как выяснилось, больше всего их интересует то, как Кристина ухаживает за лицом и фигурой.
Несмотря на то, что у актрисы от природы хорошая, здоровая кожа, однажды ей пришлось бороться с подкожными клещами на лице.
«У меня всегда была идеальная кожа - что угодно, как и чем на неё наноси, хоть бы что! Но 10 лет назад на съёмках (через общие, как потом оказалось, кисти) мне занесли заразу. Несколько видов клещей. На лице был полный треш. Меня даже снимать не могли, не то что замазать весь этот ужас. Я лечилась год всем чем только можно. Но спас меня самый обыкновенный «Хлоргексидин». Может совпадение, не знаю, но после встречи с ним всё нормализовалось»
, - рассказала Кристина.
После этого у Асмус началась настоящая паранойя насчет лица. Она стала тщательно следить за здоровьем своей кожи и ухаживать за ней. Ведь, по словам Кристины, лицо – это инструмент актера.
«Вот уже 10 лет я пользуюсь только минеральной косметикой; редко наношу тональный крем (только на съемки и мероприятия); годами не меняю средство для снятия макияжа и не увлажняю кожу ничем...вообще. Буквально заливаю лицо каждый день «Хлором» и не хожу к косметологу ни на какие процедуры (здесь была отдельная болезненная история). Распариваю лицо в ванной и сауне и никогда не умываюсь водой из-под крана! Не даю никому из гримёров прикасаться руками к коже лица (только через салфетки), на съёмках пользуюсь только своей косметикой и кистями; сама постоянно обновляю кисти для лица и начищаю их по 7 раз в день. По 100 раз в день спиртовыми салфетками протираю телефон. И даже брызгаю спиртом подушку в поезде, прежде чем лечь на неё. Да, я сумасшедшая. Но это работает, и я крайне редко жалуюсь на свою кожу. Я советовалась с хорошими врачом, она сказала: «Тебе подходит? Результат устраивает? Изменений не хочешь? Ну и гуд!»
, - поделилась актриса.