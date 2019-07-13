Ирина Гринева поддерживает свое здоровье путем голодания

46-летняя актриса Ирина Гринева
старается вести здоровый образ жизни. Сначала она начала заниматься спортом, перешла на правильное питание, а теперь и вовсе отказалась от еды, пьет только воду.
Актриса нашла новый способ поддержать свое здоровье - голодание в одной из специализированных клиник. Можно было выбрать щадящий режим и не есть всего 2-3 дня, но Ирина решила отказаться от любой еды на целую неделю.
«Я абсолютно уверена, что голодание – это здоровье, а переедание – это болезни и старость. Тело, безусловно, должно получать витамины, и есть нужно 5 раз в день, но немного. Полезные продукты. Я за здоровый образ жизни, но как же трудно ему следовать! Так что я решила сделать ход конем. Семидневное голодание: только вода, ни корочки хлеба...»
, - заявила Гринева.
Гринева начала вести своеобразный дневник в Инстаграме. В одном из постов актриса призналась
, что на третий день сильно захотелось хлеба и овощей.
«Хочется простые божественные продукты: хлеб, свежий огурец... Сегодня третий день. Это голодание лечебное, перезагрузка организма. Тут целая наука. Ты под наблюдением врачей и целый день занят: процедуры, массаж, душ Шарко, йога, лекции…»
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На пятый день
мысли о еде Ирину не покинули, но из-за разнообразных процедур она чувствует себя хорошо.
«Чувствую себя бодренько. Сегодня была йога, утром немного бегала, гуляла в лесу, сидела у пруда, смотрела на лебедей, даже была на литургии. Утро, наверное, было самым спокойным, как будто отдыхают и тело, и душа. Состояние умиротворенное. Легкость. О еде я всё же думаю. Отказ от неё – испытание. Но не хлебом единым жив человек. Теперь я это хорошо понимаю»
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