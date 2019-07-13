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Ирина Гринева поддерживает свое здоровье путем голодания

13 июля
2019 год

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13 июля 2019
46-летняя актриса Ирина Гринева старается вести здоровый образ жизни. Сначала она начала заниматься спортом, перешла на правильное питание, а теперь и вовсе отказалась от еды, пьет только воду.

Ирина Гринева поддерживает свое здоровье путем голодания

Актриса нашла новый способ поддержать свое здоровье - голодание в одной из специализированных клиник. Можно было выбрать щадящий режим и не есть всего 2-3 дня, но Ирина решила отказаться от любой еды на целую неделю.

«Я абсолютно уверена, что голодание – это здоровье, а переедание – это болезни и старость. Тело, безусловно, должно получать витамины, и есть нужно 5 раз в день, но немного. Полезные продукты. Я за здоровый образ жизни, но как же трудно ему следовать! Так что я решила сделать ход конем. Семидневное голодание: только вода, ни корочки хлеба...», - заявила Гринева.

Гринева начала вести своеобразный дневник в Инстаграме. В одном из постов актриса призналась, что на третий день сильно захотелось хлеба и овощей.

«Хочется простые божественные продукты: хлеб, свежий огурец... Сегодня третий день. Это голодание лечебное, перезагрузка организма. Тут целая наука. Ты под наблюдением врачей и целый день занят: процедуры, массаж, душ Шарко, йога, лекции…».

Ирина Гринева поддерживает свое здоровье путем голодания

На пятый день мысли о еде Ирину не покинули, но из-за разнообразных процедур она чувствует себя хорошо.

«Чувствую себя бодренько. Сегодня была йога, утром немного бегала, гуляла в лесу, сидела у пруда, смотрела на лебедей, даже была на литургии. Утро, наверное, было самым спокойным, как будто отдыхают и тело, и душа. Состояние умиротворенное. Легкость. О еде я всё же думаю. Отказ от неё – испытание. Но не хлебом единым жив человек. Теперь я это хорошо понимаю».
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Ирина Гринева поддерживает свое здоровье путем голодания фотографии
Ирина Гринева поддерживает свое здоровье путем голодания фотографии
Ирина Гринева поддерживает свое здоровье путем голодания фотографии
Ирина Гринева поддерживает свое здоровье путем голодания фотографии
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